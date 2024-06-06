https://ria.ru/20240606/obschepit-1950957293.html
"Вкусно — и точка" готовится ввести халяльное меню
"Вкусно — и точка" готовится ввести халяльное меню - РИА Новости, 06.06.2024
"Вкусно — и точка" готовится ввести халяльное меню
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков, сказал генеральный директор компании Олег Пароев в рамках выступления... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:32
2024-06-06T12:32
2024-06-06T12:32
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков, сказал генеральный директор компании Олег Пароев в рамках выступления на ПМЭФ. "Сейчас достаточно актуальными для нас являются поставщики халяль-продукции - это особый способ выращивания, забоя и обращения с животными. И поскольку мы выходим на территории с преимущественно мусульманским населением, которое очень серьезно относится к требованиям по халялю, для нас важно будет предоставить и халяльное меню тоже", - сказал Пароев. Он отметил, что сейчас компания "ищет поставщиков халяльной продукции". В конце мая сеть сообщила, что подписала договор о развитии франшизы на территории республик Северного Кавказа, первые заведения планируется открыть в начале 2025 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240515/kazan-1946133055.html
https://ria.ru/20231224/khalyal-1917740146.html
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экономика, северный кавказ, олег пароев, общество
ПМЭФ-2024, Экономика, Северный Кавказ, Олег Пароев, Общество
"Вкусно — и точка" готовится ввести халяльное меню
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" ищет поставщиков, чтобы ввести халяльное меню
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков, сказал генеральный директор компании Олег Пароев в рамках выступления на ПМЭФ.
"Сейчас достаточно актуальными для нас являются поставщики халяль-продукции - это особый способ выращивания, забоя и обращения с животными. И поскольку мы выходим на территории с преимущественно мусульманским населением, которое очень серьезно относится к требованиям по халялю, для нас важно будет предоставить и халяльное меню тоже", - сказал Пароев.
Он отметил, что сейчас компания "ищет поставщиков халяльной продукции".
В конце мая сеть сообщила, что подписала договор о развитии франшизы на территории республик Северного Кавказа
, первые заведения планируется открыть в начале 2025 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.