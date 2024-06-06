Рейтинг@Mail.ru
"Вкусно — и точка" готовится ввести халяльное меню - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:32 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/obschepit-1950957293.html
"Вкусно — и точка" готовится ввести халяльное меню
"Вкусно — и точка" готовится ввести халяльное меню - РИА Новости, 06.06.2024
"Вкусно — и точка" готовится ввести халяльное меню
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков, сказал генеральный директор компании Олег Пароев в рамках выступления... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:32
2024-06-06T12:32
пмэф-2024
экономика
северный кавказ
олег пароев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826885012_0:83:2622:1558_1920x0_80_0_0_7f1716d552a856ab94c5b6913971ddad.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков, сказал генеральный директор компании Олег Пароев в рамках выступления на ПМЭФ. "Сейчас достаточно актуальными для нас являются поставщики халяль-продукции - это особый способ выращивания, забоя и обращения с животными. И поскольку мы выходим на территории с преимущественно мусульманским населением, которое очень серьезно относится к требованиям по халялю, для нас важно будет предоставить и халяльное меню тоже", - сказал Пароев. Он отметил, что сейчас компания "ищет поставщиков халяльной продукции". В конце мая сеть сообщила, что подписала договор о развитии франшизы на территории республик Северного Кавказа, первые заведения планируется открыть в начале 2025 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240515/kazan-1946133055.html
https://ria.ru/20231224/khalyal-1917740146.html
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826885012_219:0:2404:1639_1920x0_80_0_0_5f54ef6e2ea182d3819d596eb5c5f571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, северный кавказ, олег пароев, общество
ПМЭФ-2024, Экономика, Северный Кавказ, Олег Пароев, Общество
"Вкусно — и точка" готовится ввести халяльное меню

Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" ищет поставщиков, чтобы ввести халяльное меню

© Фото : "Вкусно - и точка"Ресторан "Вкусно - и точка"
Ресторан Вкусно - и точка - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : "Вкусно - и точка"
Ресторан "Вкусно - и точка". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков, сказал генеральный директор компании Олег Пароев в рамках выступления на ПМЭФ.
"Сейчас достаточно актуальными для нас являются поставщики халяль-продукции - это особый способ выращивания, забоя и обращения с животными. И поскольку мы выходим на территории с преимущественно мусульманским населением, которое очень серьезно относится к требованиям по халялю, для нас важно будет предоставить и халяльное меню тоже", - сказал Пароев.
KAZANFORUM 2024. Открытие Торговой ярмарки Халяль - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Россия может выйти в лидеры экспортеров халяльной продукции
15 мая, 13:56
Он отметил, что сейчас компания "ищет поставщиков халяльной продукции".
В конце мая сеть сообщила, что подписала договор о развитии франшизы на территории республик Северного Кавказа, первые заведения планируется открыть в начале 2025 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Покупатель выбирает товар в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Более четверти россиян покупают халяльную продукцию, сообщило Роскачество
24 декабря 2023, 11:07
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаСеверный КавказОлег ПароевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала