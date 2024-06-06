https://ria.ru/20240606/obrazovanie-1950971361.html

Президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни

Президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни - РИА Новости, 06.06.2024

Президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни

Президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни, на нем должны утвердить приоритетные технологии, необходимые для развития России, заявил... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:03

2024-06-06T13:03

2024-06-06T13:03

россия

дмитрий чернышенко

общество

наука

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни, на нем должны утвердить приоритетные технологии, необходимые для развития России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Уже отобраны 28 важнейших технологий по таким приоритетным направлениям, как демография, цифровизация, продовольственная безопасность и другим, определенным майским указом главы государства, сообщил Чернышенко на сессии по научно-технологическому развитию России, прошедшей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Мы надеемся, что президент поставит финальную точку и их утвердит на совете, который будет в ближайшие дни", - сказал Чернышенко. ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/obrazovanie-1950960635.html

https://ria.ru/20231206/uchenye-1914099427.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий чернышенко, общество, наука