https://ria.ru/20240606/obrazovanie-1950971361.html
Президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни
Президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни - РИА Новости, 06.06.2024
Президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни
Президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни, на нем должны утвердить приоритетные технологии, необходимые для развития России, заявил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:03
2024-06-06T13:03
2024-06-06T13:03
россия
дмитрий чернышенко
общество
наука
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни, на нем должны утвердить приоритетные технологии, необходимые для развития России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Уже отобраны 28 важнейших технологий по таким приоритетным направлениям, как демография, цифровизация, продовольственная безопасность и другим, определенным майским указом главы государства, сообщил Чернышенко на сессии по научно-технологическому развитию России, прошедшей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Мы надеемся, что президент поставит финальную точку и их утвердит на совете, который будет в ближайшие дни", - сказал Чернышенко. ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/obrazovanie-1950960635.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, общество, наука
Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, Наука
Президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни
Чернышенко: президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президентский совет по науке и образованию пройдет в ближайшие дни, на нем должны утвердить приоритетные технологии, необходимые для развития России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Уже отобраны 28 важнейших технологий по таким приоритетным направлениям, как демография, цифровизация, продовольственная безопасность и другим, определенным майским указом главы государства, сообщил Чернышенко на сессии по научно-технологическому развитию России, прошедшей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Мы надеемся, что президент поставит финальную точку и их утвердит на совете, который будет в ближайшие дни", - сказал Чернышенко.
ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.