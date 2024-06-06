https://ria.ru/20240606/nozh-1950903458.html
В Новгородской области убили мужчину, стулом задевшего посетителей кофе
В Новгородской области убили мужчину, стулом задевшего посетителей кофе - РИА Новости, 06.06.2024
В Новгородской области убили мужчину, стулом задевшего посетителей кофе
Молодой парень, стулом задевший посетителей кафе в городе Сольцы Новгородской области, в ответ получил ножом в сердце, обвиняемый в убийстве арестован, сообщили РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:18
2024-06-06T10:18
2024-06-06T12:37
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сольцы
новгородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Молодой парень, стулом задевший посетителей кафе в городе Сольцы Новгородской области, в ответ получил ножом в сердце, обвиняемый в убийстве арестован, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. По версии следствия, в ночь на 2 июня в кафе 21-летний местный житель, выпивавший с друзьями, встал из-за своего стола и стулом задел посетителей, тоже употреблявших спиртное. Между двумя компаниями началась драка. Уроженец Узбекистана, получивший гражданство РФ в 2018 году, подошел к потерпевшему и достал нож. "Нанёс один удар потерпевшему в область груди. После вышел из кафе и положил нож в свой автомобиль, припаркованный у кафе. Когда приехали сотрудники Росгвардии, он признался, что нанёс удар ножом", - рассказали в ведомстве. При госпитализации в больницу Великого Новгорода молодой человек с колото-резаным ранением в области сердца скончался. Возбуждено уголовное дело. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
https://ria.ru/20240605/ryazan-1950700242.html
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происшествия, россия, сольцы, новгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Сольцы, Новгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Новгородской области убили мужчину, стулом задевшего посетителей кофе
В Новгородской области арестовали мужчину, убившего ножом посетителя кафе