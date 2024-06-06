https://ria.ru/20240606/nikitin-1951168620.html

Никитин: пересмотр генплана улучшит комфортность Великого Новгорода

Никитин: пересмотр генплана улучшит комфортность Великого Новгорода - РИА Новости, 06.06.2024

Никитин: пересмотр генплана улучшит комфортность Великого Новгорода

Пересмотр генплана из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" улучшит комфортность Великого Новгорода,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:33

2024-06-06T21:33

2024-06-06T21:33

пмэф-2024

общество

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новгородский район

андрей никитин (политик)

новгородский государственный университет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пересмотр генплана из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" улучшит комфортность Великого Новгорода, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин. Он уточнил, что сейчас ведется разработка изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Великого Новгорода и Новгородского района. В работе участвуют эксперты и сотрудники Института Генплана Москвы и Высшей школы экономики, Новгородского государственного университета. Горизонт планирования – 20 лет. Работы должны быть завершить к июлю 2025 года. "Мы серьезнейшим образом пересматриваем не только сам генплан. Один из ключевых документов – это местные строительные нормы, которые позволят исключить строительство "муравейников". То есть будут ограничения по высотности, будут ограничения, связанные с тем, что машины не должны парковаться во дворах, первые этажи посвящены должны быть социальной инфраструктуре, детским садам, поликлиникам. Задача сохранить комфортность города и то качество городской среды, которое есть", - рассказал Никитин. По словам губернатора, в Великий Новгород переезжают жить жители северных регионов, Сибири, понимая, что здесь они получают комфортную жизнь в экологически чистом месте. А ВСМ позволит добираться до культурных объектов Санкт-Петербурга за 27 минут. С другой стороны, в области открывается много производств, создаются рабочие места, повышается зарплата, поэтому новгородцы всё больше предпочитают работать дома. Таким образом, ВСМ не скажется на оттоке кадров. А с учетом ориентировочной стоимости билета – 1800 рублей из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга, что в три раза дороже поездки на "Ласточке", речь не идет о массовых перевозках. "Мы уверены, что сохранятся те "Ласточки", которые есть. Все-таки "Сапсан", ВСМ – это бизнес-туризм, это не массовые перевозки. Несмотря на разницу в цене, поездка на поезде по ВСМ будет обладать главными преимуществами – это скорость и комфорт, а с учетом ускоряющегося темпа жизни, меньшее время в пути — это большой плюс. Туристический потенциал, мы считаем, очень большой", - отметил губернатор. Планируется, что первая в России ВСМ будет полностью запущена в 2028 году. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/kampus-1951167686.html

https://ria.ru/20240606/nikitin-1951167121.html

великий новгород

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новгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, великий новгород, санкт-петербург, новгородский район, андрей никитин (политик), новгородский государственный университет