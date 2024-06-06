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Никитин: пересмотр генплана улучшит комфортность Великого Новгорода - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:33 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/nikitin-1951168620.html
Никитин: пересмотр генплана улучшит комфортность Великого Новгорода
Никитин: пересмотр генплана улучшит комфортность Великого Новгорода - РИА Новости, 06.06.2024
Никитин: пересмотр генплана улучшит комфортность Великого Новгорода
Пересмотр генплана из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" улучшит комфортность Великого Новгорода,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:33
2024-06-06T21:33
пмэф-2024
общество
великий новгород
санкт-петербург
новгородский район
андрей никитин (политик)
новгородский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пересмотр генплана из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" улучшит комфортность Великого Новгорода, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин. Он уточнил, что сейчас ведется разработка изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Великого Новгорода и Новгородского района. В работе участвуют эксперты и сотрудники Института Генплана Москвы и Высшей школы экономики, Новгородского государственного университета. Горизонт планирования – 20 лет. Работы должны быть завершить к июлю 2025 года. "Мы серьезнейшим образом пересматриваем не только сам генплан. Один из ключевых документов – это местные строительные нормы, которые позволят исключить строительство "муравейников". То есть будут ограничения по высотности, будут ограничения, связанные с тем, что машины не должны парковаться во дворах, первые этажи посвящены должны быть социальной инфраструктуре, детским садам, поликлиникам. Задача сохранить комфортность города и то качество городской среды, которое есть", - рассказал Никитин. По словам губернатора, в Великий Новгород переезжают жить жители северных регионов, Сибири, понимая, что здесь они получают комфортную жизнь в экологически чистом месте. А ВСМ позволит добираться до культурных объектов Санкт-Петербурга за 27 минут. С другой стороны, в области открывается много производств, создаются рабочие места, повышается зарплата, поэтому новгородцы всё больше предпочитают работать дома. Таким образом, ВСМ не скажется на оттоке кадров. А с учетом ориентировочной стоимости билета – 1800 рублей из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга, что в три раза дороже поездки на "Ласточке", речь не идет о массовых перевозках. "Мы уверены, что сохранятся те "Ласточки", которые есть. Все-таки "Сапсан", ВСМ – это бизнес-туризм, это не массовые перевозки. Несмотря на разницу в цене, поездка на поезде по ВСМ будет обладать главными преимуществами – это скорость и комфорт, а с учетом ускоряющегося темпа жизни, меньшее время в пути — это большой плюс. Туристический потенциал, мы считаем, очень большой", - отметил губернатор. Планируется, что первая в России ВСМ будет полностью запущена в 2028 году. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/kampus-1951167686.html
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общество, великий новгород, санкт-петербург, новгородский район, андрей никитин (политик), новгородский государственный университет
ПМЭФ-2024, Общество, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Новгородский район, Андрей Никитин (политик), Новгородский государственный университет
Никитин: пересмотр генплана улучшит комфортность Великого Новгорода

Губернатор Никитин: пересмотр генплана улучшит комфортность Великого Новгорода

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на Ярославово дворище и Торг с берега реки Волхов в Великом Новгороде
Вид на Ярославово дворище и Торг с берега реки Волхов в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Вид на Ярославово дворище и Торг с берега реки Волхов в Великом Новгороде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пересмотр генплана из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" улучшит комфортность Великого Новгорода, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин.
Он уточнил, что сейчас ведется разработка изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Великого Новгорода и Новгородского района. В работе участвуют эксперты и сотрудники Института Генплана Москвы и Высшей школы экономики, Новгородского государственного университета. Горизонт планирования – 20 лет. Работы должны быть завершить к июлю 2025 года.
Губернатор Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Никитин: строящегося кампуса недостаточно для Великого Новгорода
Вчера, 21:28
"Мы серьезнейшим образом пересматриваем не только сам генплан. Один из ключевых документов – это местные строительные нормы, которые позволят исключить строительство "муравейников". То есть будут ограничения по высотности, будут ограничения, связанные с тем, что машины не должны парковаться во дворах, первые этажи посвящены должны быть социальной инфраструктуре, детским садам, поликлиникам. Задача сохранить комфортность города и то качество городской среды, которое есть", - рассказал Никитин.
По словам губернатора, в Великий Новгород переезжают жить жители северных регионов, Сибири, понимая, что здесь они получают комфортную жизнь в экологически чистом месте. А ВСМ позволит добираться до культурных объектов Санкт-Петербурга за 27 минут. С другой стороны, в области открывается много производств, создаются рабочие места, повышается зарплата, поэтому новгородцы всё больше предпочитают работать дома. Таким образом, ВСМ не скажется на оттоке кадров. А с учетом ориентировочной стоимости билета – 1800 рублей из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга, что в три раза дороже поездки на "Ласточке", речь не идет о массовых перевозках.
"Мы уверены, что сохранятся те "Ласточки", которые есть. Все-таки "Сапсан", ВСМ – это бизнес-туризм, это не массовые перевозки. Несмотря на разницу в цене, поездка на поезде по ВСМ будет обладать главными преимуществами – это скорость и комфорт, а с учетом ускоряющегося темпа жизни, меньшее время в пути — это большой плюс. Туристический потенциал, мы считаем, очень большой", - отметил губернатор.
Планируется, что первая в России ВСМ будет полностью запущена в 2028 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
ПМЭФ-2024. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Никитин: аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ
Вчера, 21:25
 
ПМЭФ-2024ОбществоВеликий НовгородСанкт-ПетербургНовгородский районАндрей Никитин (политик)Новгородский государственный университет
 
 
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