https://ria.ru/20240606/ndpi-1950962786.html
Решетников призвал быть готовым к обнулению налога на добычу ископаемых
Решетников призвал быть готовым к обнулению налога на добычу ископаемых - РИА Новости, 06.06.2024
Решетников призвал быть готовым к обнулению налога на добычу ископаемых
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России, в том числе на нефть, в какой-то момент придется обнулить, чтобы сохранить объемы производства, начинается... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:44
2024-06-06T12:44
2024-06-06T12:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России, в том числе на нефть, в какой-то момент придется обнулить, чтобы сохранить объемы производства, начинается новый период суперцикла - снижение цен, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Нам как министерству экономического развития очень важно, чтобы все эти параметры (налоговых изменений - ред.) оставляли возможность для инвестирования, в том числе и расширенного инвестирования в отрасли, которые на длинном цикле работают, которые очень капиталоемкие и относительно которых мы в последние годы привыкли рассуждать об их сверхприбыли. А они, скорее всего, входят в другую часть суперцикла - все-таки в период снижения цен, и поэтому не все там будет просто. И мы должны понимать, что в какой-то момент мы должны быть готовы обнулять НДПИ, чтобы не сократить объемы производства", - сказал Решетников на налоговой сессии в рамках ПМЭФ. В это связи он отметил, что предложенные поправки в налоговое законодательство содержат механизм, который варьирует размер ставки НДПИ в зависимости от объективной ситуации на рынках. "Это в том числе обеспечивает отсутствие инициатив по windfall tax в будущем, по каким-то экспортным пошлинам и так далее. Мы должны понимать, что мы формируем предсказуемую, в том числе и для бизнеса, систему налогообложения", - сказал министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, максим решетников, ндпи, цены на нефть
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Решетников, НДПИ, Цены на нефть
Решетников призвал быть готовым к обнулению налога на добычу ископаемых
Решетников: надо быть готовым обнулить НДПИ, чтобы сохранить объемы производства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России, в том числе на нефть, в какой-то момент придется обнулить, чтобы сохранить объемы производства, начинается новый период суперцикла - снижение цен, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Нам как министерству экономического развития очень важно, чтобы все эти параметры (налоговых изменений - ред.) оставляли возможность для инвестирования, в том числе и расширенного инвестирования в отрасли, которые на длинном цикле работают, которые очень капиталоемкие и относительно которых мы в последние годы привыкли рассуждать об их сверхприбыли. А они, скорее всего, входят в другую часть суперцикла - все-таки в период снижения цен, и поэтому не все там будет просто. И мы должны понимать, что в какой-то момент мы должны быть готовы обнулять НДПИ, чтобы не сократить объемы производства", - сказал Решетников на налоговой сессии в рамках ПМЭФ.
В это связи он отметил, что предложенные поправки в налоговое законодательство содержат механизм, который варьирует размер ставки НДПИ в зависимости от объективной ситуации на рынках. "Это в том числе обеспечивает отсутствие инициатив по windfall tax в будущем, по каким-то экспортным пошлинам и так далее. Мы должны понимать, что мы формируем предсказуемую, в том числе и для бизнеса, систему налогообложения", - сказал министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.