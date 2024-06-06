https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950905481.html
Набиуллина назвала главные финансовые задачи ЦБ
Набиуллина назвала главные финансовые задачи ЦБ - РИА Новости, 06.06.2024
Набиуллина назвала главные финансовые задачи ЦБ
Главные финансовые задачи, стоящие перед Центробанком в обозримом будущем, кроме ценовой стабильности, - это развитие рынка капитала, обеспечение открытости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:23
2024-06-06T10:23
2024-06-06T12:36
пмэф-2024
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Главные финансовые задачи, стоящие перед Центробанком в обозримом будущем, кроме ценовой стабильности, - это развитие рынка капитала, обеспечение открытости экономики и удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ. "Вы напомнили о неделе тишины, и я, конечно, не буду говорить об одной из основных наших задач - ценовая стабильность. Не буду погружаться в детали, назову другие задачи. Это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива, это увеличение роли государства, субсидий государственных, а мы все знаем, что государство, при том, что у него есть свой функционал, скажем так, менее чутко к отбору эффективных проектов", - ответила Набиуллина на просьбу главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова перечислить основные задачи, стоящие перед ЦБ до 2030 года. Здесь, по ее словам, нужны действенные меры для отбора IPO. "Спрос инвесторов есть, нам нужно стимулировать эмитентов выходить на рынок капитала... Там есть меры, связанные, с министерством финансов. Второе направление - это обеспечение открытости нашей экономики. Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов", - добавила глава регулятора. Это означает, пояснила Набиуллина, независимую работающую систему расчетов и платежей, сопряженность депозитарных систем, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений, страховых полисов. "Третье - это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы", - заключила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, андрей макаров, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Эльвира Набиуллина, Андрей Макаров, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала главные финансовые задачи ЦБ
Набиуллина перечислила главные финансовые задачи на ближайшие шесть лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Главные финансовые задачи, стоящие перед Центробанком в обозримом будущем, кроме ценовой стабильности, - это развитие рынка капитала, обеспечение открытости экономики и удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ.
«
"Вы напомнили о неделе тишины, и я, конечно, не буду говорить об одной из основных наших задач - ценовая стабильность. Не буду погружаться в детали, назову другие задачи. Это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива, это увеличение роли государства, субсидий государственных, а мы все знаем, что государство, при том, что у него есть свой функционал, скажем так, менее чутко к отбору эффективных проектов", - ответила Набиуллина на просьбу главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова перечислить основные задачи, стоящие перед ЦБ до 2030 года.
Здесь, по ее словам, нужны действенные меры для отбора IPO. "Спрос инвесторов есть, нам нужно стимулировать эмитентов выходить на рынок капитала... Там есть меры, связанные, с министерством финансов. Второе направление - это обеспечение открытости нашей экономики. Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов", - добавила глава регулятора.
Это означает, пояснила Набиуллина, независимую работающую систему расчетов и платежей, сопряженность депозитарных систем, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений, страховых полисов. "Третье - это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.