https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950895025.html
Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе
Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе - РИА Новости, 06.06.2024
Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе
Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:51
2024-06-06T09:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ. "В целом доверие к финансовой системе сохранено. Вот, например, в банковской системе можно посмотреть на простой показатель - приносят ли люди деньги в банки. У нас депозиты … выросли на 25%, и за год 10 триллионов рублей люди принесли в банковскую систему", - сказала Набиуллина на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе
Набиуллина: доверие к финсистеме сохранено, депозиты выросли на 25 процентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.
"В целом доверие к финансовой системе сохранено. Вот, например, в банковской системе можно посмотреть на простой показатель - приносят ли люди деньги в банки. У нас депозиты … выросли на 25%, и за год 10 триллионов рублей люди принесли в банковскую систему", - сказала Набиуллина на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.