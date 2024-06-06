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Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
09:51 06.06.2024 (обновлено: 12:35 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950895025.html
Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе
Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе - РИА Новости, 06.06.2024
Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе
Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:51
2024-06-06T12:35
пмэф-2024
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ. "В целом доверие к финансовой системе сохранено. Вот, например, в банковской системе можно посмотреть на простой показатель - приносят ли люди деньги в банки. У нас депозиты … выросли на 25%, и за год 10 триллионов рублей люди принесли в банковскую систему", - сказала Набиуллина на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240214/nabiullina-1927236206.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе

Набиуллина: доверие к финсистеме сохранено, депозиты выросли на 25 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.
"В целом доверие к финансовой системе сохранено. Вот, например, в банковской системе можно посмотреть на простой показатель - приносят ли люди деньги в банки. У нас депозиты … выросли на 25%, и за год 10 триллионов рублей люди принесли в банковскую систему", - сказала Набиуллина на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Набиуллина рассказала о борьбе с кредитным мошенничеством
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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