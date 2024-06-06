https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950895025.html

Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе

Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе - РИА Новости, 06.06.2024

Набиуллина заявила о сохранении доверия к российской финансовой системе

Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:51

2024-06-06T09:51

2024-06-06T12:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10 триллионов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ. "В целом доверие к финансовой системе сохранено. Вот, например, в банковской системе можно посмотреть на простой показатель - приносят ли люди деньги в банки. У нас депозиты … выросли на 25%, и за год 10 триллионов рублей люди принесли в банковскую систему", - сказала Набиуллина на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240214/nabiullina-1927236206.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)