МВФ дал понять, что использование активов России угрожает подрывом валюты
МВФ дал понять, что использование активов РФ угрожает мировой валютной системе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ясно дал понять Западу, что использование замороженных суверенных активов России для поддержки Украины угрожает подрывом мировой валютной системы, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
«
"Мы обозначили нашу позицию ясно и открыто. Она заключается в том, что для МВФ любые действия должны иметь достаточные юридические обоснования, чтобы они не подрывали функционирование международной валютной системы", - сообщила она на вопрос РИА Новости о том, донес ли фонд свою обеспокоенность по этому вопросу до членов "Большой семерки" (G7), которые намерены принять совместное решение об использовании активов РФ на предстоящем саммите в июне в Италии.
Козак добавила, что МВФ придерживается прежней позиции по данному вопросу и неоднократно имел возможность ее обозначить.
Ранее американские власти и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.