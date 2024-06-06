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МВФ дал понять, что использование активов России угрожает подрывом валюты - РИА Новости, 06.06.2024
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18:12 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/mvf-1951116029.html
МВФ дал понять, что использование активов России угрожает подрывом валюты
МВФ дал понять, что использование активов России угрожает подрывом валюты - РИА Новости, 06.06.2024
МВФ дал понять, что использование активов России угрожает подрывом валюты
Международный валютный фонд (МВФ) ясно дал понять Западу, что использование замороженных суверенных активов России для поддержки Украины угрожает подрывом... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:12
2024-06-06T18:12
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ясно дал понять Западу, что использование замороженных суверенных активов России для поддержки Украины угрожает подрывом мировой валютной системы, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Мы обозначили нашу позицию ясно и открыто. Она заключается в том, что для МВФ любые действия должны иметь достаточные юридические обоснования, чтобы они не подрывали функционирование международной валютной системы", - сообщила она на вопрос РИА Новости о том, донес ли фонд свою обеспокоенность по этому вопросу до членов "Большой семерки" (G7), которые намерены принять совместное решение об использовании активов РФ на предстоящем саммите в июне в Италии. Козак добавила, что МВФ придерживается прежней позиции по данному вопросу и неоднократно имел возможность ее обозначить. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее американские власти и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240604/ssha-1950495889.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, мвф, евросоюз, g7
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, МВФ, Евросоюз, G7
МВФ дал понять, что использование активов России угрожает подрывом валюты

МВФ дал понять, что использование активов РФ угрожает мировой валютной системе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ясно дал понять Западу, что использование замороженных суверенных активов России для поддержки Украины угрожает подрывом мировой валютной системы, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
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"Мы обозначили нашу позицию ясно и открыто. Она заключается в том, что для МВФ любые действия должны иметь достаточные юридические обоснования, чтобы они не подрывали функционирование международной валютной системы", - сообщила она на вопрос РИА Новости о том, донес ли фонд свою обеспокоенность по этому вопросу до членов "Большой семерки" (G7), которые намерены принять совместное решение об использовании активов РФ на предстоящем саммите в июне в Италии.
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Козак добавила, что МВФ придерживается прежней позиции по данному вопросу и неоднократно имел возможность ее обозначить.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее американские власти и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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