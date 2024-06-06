https://ria.ru/20240606/msta-b-1950863302.html
Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт
Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт - РИА Новости, 06.06.2024
Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт
Расчёт 152 миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:12
2024-06-06T05:12
2024-06-06T06:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920390133_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_778f17cb89680d8f7ae9b2248a700df5.jpg
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Расчёт 152 миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что стрельба велась с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами на дальность более 20 километров. Разведка позиций противника, а также корректировка огня артиллерии велись военнослужащими расчетов беспилотных летательных аппаратов. После поражения целей артиллеристы оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.
https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920390133_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_a08d22611ba691ea1cfa6168bdd2adde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили "опорник" ВСУ под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Расчёт 152 миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что стрельба велась с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами на дальность более 20 километров. Разведка позиций противника, а также корректировка огня артиллерии велись военнослужащими расчетов беспилотных летательных аппаратов. После поражения целей артиллеристы оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.