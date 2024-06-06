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Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 06.06.2024 (обновлено: 06:05 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/msta-b-1950863302.html
Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт
Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт - РИА Новости, 06.06.2024
Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт
Расчёт 152 миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:12
2024-06-06T06:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Расчёт 152 миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что стрельба велась с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами на дальность более 20 километров. Разведка позиций противника, а также корректировка огня артиллерии велись военнослужащими расчетов беспилотных летательных аппаратов. После поражения целей артиллеристы оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.
https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт

Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили "опорник" ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б"
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Расчёт 152 миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве отметили, что стрельба велась с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами на дальность более 20 километров. Разведка позиций противника, а также корректировка огня артиллерии велись военнослужащими расчетов беспилотных летательных аппаратов. После поражения целей артиллеристы оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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