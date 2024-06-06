https://ria.ru/20240606/msta-b-1950863302.html

Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт

Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт - РИА Новости, 06.06.2024

Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт

Расчёт 152 миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T05:12

2024-06-06T05:12

2024-06-06T06:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Расчёт 152 миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что стрельба велась с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами на дальность более 20 километров. Разведка позиций противника, а также корректировка огня артиллерии велись военнослужащими расчетов беспилотных летательных аппаратов. После поражения целей артиллеристы оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.

https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html

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