https://ria.ru/20240606/ms-21-1951105944.html

"Аэрофлот" обсуждает перевод контрактов с ОАК на заказ только МС-21

"Аэрофлот" обсуждает перевод контрактов с ОАК на заказ только МС-21 - РИА Новости, 06.06.2024

"Аэрофлот" обсуждает перевод контрактов с ОАК на заказ только МС-21

"Аэрофлот" может перевести контракты с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) полностью на заказ МС-21, сообщил глава группы Сергей Александровский в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:57

2024-06-06T17:57

2024-06-06T17:57

пмэф-2024

экономика

аэрофлот

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

мс-21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" может перевести контракты с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) полностью на заказ МС-21, сообщил глава группы Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24". "С учетом того, что сроки сдвигаются правее, мы тоже посмотрели внимательно на существующее соглашение, подписанное с производителем, с ОАК, сейчас обсуждаем трансформацию этого соглашения и полностью перевод всего парка в МС-21", - сказал он на полях ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240518/oak-1946818771.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21