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"Аэрофлот" обсуждает перевод контрактов с ОАК на заказ только МС-21
"Аэрофлот" обсуждает перевод контрактов с ОАК на заказ только МС-21 - РИА Новости, 06.06.2024
"Аэрофлот" обсуждает перевод контрактов с ОАК на заказ только МС-21
"Аэрофлот" может перевести контракты с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) полностью на заказ МС-21, сообщил глава группы Сергей Александровский в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:57
2024-06-06T17:57
2024-06-06T17:57
пмэф-2024
экономика
аэрофлот
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" может перевести контракты с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) полностью на заказ МС-21, сообщил глава группы Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24". "С учетом того, что сроки сдвигаются правее, мы тоже посмотрели внимательно на существующее соглашение, подписанное с производителем, с ОАК, сейчас обсуждаем трансформацию этого соглашения и полностью перевод всего парка в МС-21", - сказал он на полях ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21
ПМЭФ-2024, Экономика, Аэрофлот, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21
"Аэрофлот" обсуждает перевод контрактов с ОАК на заказ только МС-21
"Аэрофлот" не исключил, что контракт с ОАК полностью переведут на заказ МС-21