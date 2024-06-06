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"Аэрофлот" обсуждает перевод контрактов с ОАК на заказ только МС-21 - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:57 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/ms-21-1951105944.html
"Аэрофлот" обсуждает перевод контрактов с ОАК на заказ только МС-21
"Аэрофлот" обсуждает перевод контрактов с ОАК на заказ только МС-21 - РИА Новости, 06.06.2024
"Аэрофлот" обсуждает перевод контрактов с ОАК на заказ только МС-21
"Аэрофлот" может перевести контракты с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) полностью на заказ МС-21, сообщил глава группы Сергей Александровский в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:57
2024-06-06T17:57
пмэф-2024
экономика
аэрофлот
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" может перевести контракты с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) полностью на заказ МС-21, сообщил глава группы Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24". "С учетом того, что сроки сдвигаются правее, мы тоже посмотрели внимательно на существующее соглашение, подписанное с производителем, с ОАК, сейчас обсуждаем трансформацию этого соглашения и полностью перевод всего парка в МС-21", - сказал он на полях ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240518/oak-1946818771.html
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экономика, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21
ПМЭФ-2024, Экономика, Аэрофлот, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21
"Аэрофлот" обсуждает перевод контрактов с ОАК на заказ только МС-21

"Аэрофлот" не исключил, что контракт с ОАК полностью переведут на заказ МС-21

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСамолет МС-21 с двигателем ПД-14
Самолет МС-21 с двигателем ПД-14 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Самолет МС-21 с двигателем ПД-14. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" может перевести контракты с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) полностью на заказ МС-21, сообщил глава группы Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24".
"С учетом того, что сроки сдвигаются правее, мы тоже посмотрели внимательно на существующее соглашение, подписанное с производителем, с ОАК, сейчас обсуждаем трансформацию этого соглашения и полностью перевод всего парка в МС-21", - сказал он на полях ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов
18 мая, 00:52
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаАэрофлотОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МС-21
 
 
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