https://ria.ru/20240606/most-1950937459.html

Мост поврежден в Бурятии из-за подмыва опор

Мост поврежден в Бурятии из-за подмыва опор - РИА Новости, 06.06.2024

Мост поврежден в Бурятии из-за подмыва опор

Мост поврежден на региональной дороге Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо в Муйском районе Бурятии из-за подмыва опор, движение для всех видов транспорта... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:47

2024-06-06T11:47

2024-06-06T12:33

происшествия

северобайкальск

таксимо

муйский район

наводнения в россии — 2024

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УЛАН-УДЭ, 6 июн – РИА Новости. Мост поврежден на региональной дороге Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо в Муйском районе Бурятии из-за подмыва опор, движение для всех видов транспорта временно приостановлено, сообщает Бурятрегионавтодор. "Из-за высокого уровня воды в реке Кавокте, произошел подмыв ряжевой опоры моста на км 273+397 автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо. Движение для всех видов транспорта приостановлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что восстановительные работы начнутся после спада воды, на место направлена дорожная бригада. Первого июня в том же Муйском районе Бурятии был разрушен мост через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск - Новый-Уоян - Таксимо. Разрушение произошло под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность сооружения. Сообщалось, что 3 июня движение по мосту было восстановлено.

https://ria.ru/20240601/most-1949906427.html

северобайкальск

таксимо

муйский район

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происшествия, северобайкальск, таксимо, муйский район, наводнения в россии — 2024