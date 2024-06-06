https://ria.ru/20240606/most-1950937459.html
Мост поврежден в Бурятии из-за подмыва опор
Мост поврежден в Бурятии из-за подмыва опор - РИА Новости, 06.06.2024
Мост поврежден в Бурятии из-за подмыва опор
Мост поврежден на региональной дороге Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо в Муйском районе Бурятии из-за подмыва опор, движение для всех видов транспорта... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:47
2024-06-06T11:47
2024-06-06T12:33
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УЛАН-УДЭ, 6 июн – РИА Новости. Мост поврежден на региональной дороге Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо в Муйском районе Бурятии из-за подмыва опор, движение для всех видов транспорта временно приостановлено, сообщает Бурятрегионавтодор. "Из-за высокого уровня воды в реке Кавокте, произошел подмыв ряжевой опоры моста на км 273+397 автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо. Движение для всех видов транспорта приостановлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что восстановительные работы начнутся после спада воды, на место направлена дорожная бригада. Первого июня в том же Муйском районе Бурятии был разрушен мост через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск - Новый-Уоян - Таксимо. Разрушение произошло под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность сооружения. Сообщалось, что 3 июня движение по мосту было восстановлено.
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происшествия, северобайкальск, таксимо, муйский район, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Северобайкальск, Таксимо, Муйский район, Наводнения в России — 2024
Мост поврежден в Бурятии из-за подмыва опор
В Бурятии поврежден мост на региональной дороге из-за подмыва опор
УЛАН-УДЭ, 6 июн – РИА Новости. Мост поврежден на региональной дороге Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо в Муйском районе Бурятии из-за подмыва опор, движение для всех видов транспорта временно приостановлено, сообщает Бурятрегионавтодор.
«
"Из-за высокого уровня воды в реке Кавокте, произошел подмыв ряжевой опоры моста на км 273+397 автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо. Движение для всех видов транспорта приостановлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восстановительные работы начнутся после спада воды, на место направлена дорожная бригада.
Первого июня в том же Муйском районе Бурятии был разрушен мост через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск - Новый-Уоян - Таксимо. Разрушение произошло под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность сооружения. Сообщалось, что 3 июня движение по мосту было восстановлено.