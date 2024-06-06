https://ria.ru/20240606/moskva-1951073598.html

Москвичам разрешили купаться еще в четырех зонах отдыха в Москве

Москвичам разрешили купаться еще в четырех зонах отдыха в Москве - РИА Новости, 06.06.2024

Москвичам разрешили купаться еще в четырех зонах отдыха в Москве

Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться еще в четырех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:38

2024-06-06T16:38

2024-06-06T17:58

общество

городское хозяйство москвы

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться еще в четырех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства. Ранее Роспотребнадзор разрешил купаться в трех зонах: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО "По состоянию на 5 июня 2024 года приняты в эксплуатацию 7 зон отдыха с купанием: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО; Мещерское, ЗАО; Озеро Белое, ВАО; пляж Динамо, САО; Головинские пруды, САО", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что еще 39 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей.

https://ria.ru/20240606/vilfand-1950985260.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)