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Москвичам разрешили купаться еще в четырех зонах отдыха в Москве - РИА Новости, 06.06.2024
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16:38 06.06.2024 (обновлено: 17:58 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/moskva-1951073598.html
Москвичам разрешили купаться еще в четырех зонах отдыха в Москве
Москвичам разрешили купаться еще в четырех зонах отдыха в Москве - РИА Новости, 06.06.2024
Москвичам разрешили купаться еще в четырех зонах отдыха в Москве
Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться еще в четырех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:38
2024-06-06T17:58
общество
городское хозяйство москвы
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться еще в четырех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства. Ранее Роспотребнадзор разрешил купаться в трех зонах: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО "По состоянию на 5 июня 2024 года приняты в эксплуатацию 7 зон отдыха с купанием: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО; Мещерское, ЗАО; Озеро Белое, ВАО; пляж Динамо, САО; Головинские пруды, САО", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что еще 39 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Москвичам разрешили купаться еще в четырех зонах отдыха в Москве

Роспотребнадзор разрешил москвичам купаться еще в четырех зонах отдыха в Москве

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМосковский пляж
Московский пляж - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Московский пляж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило купаться еще в четырех зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Роспотребнадзор разрешил купаться в трех зонах: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО
"По состоянию на 5 июня 2024 года приняты в эксплуатацию 7 зон отдыха с купанием: Тропарево, ЮЗАО; Большой городской пруд, ЗелАО; Черное озеро, ЗелАО; Мещерское, ЗАО; Озеро Белое, ВАО; пляж Динамо, САО; Головинские пруды, САО", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что еще 39 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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