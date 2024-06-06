https://ria.ru/20240606/moskva-1950990394.html
В Москве продлили первый маршрут речного электротранспорта
В Москве продлили первый маршрут речного электротранспорта - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве продлили первый маршрут речного электротранспорта
Первый маршрут речного электротранспорта в Москве "Киевский - Сердце Столицы" продлили до парка "Фили", для этого открыты еще два речных причала - "Береговой" и РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:46
2024-06-06T13:46
2024-06-06T14:06
пмэф-2024
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950997222_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1168a74e83ca93a29e69458ccb273088.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Первый маршрут речного электротранспорта в Москве "Киевский - Сердце Столицы" продлили до парка "Фили", для этого открыты еще два речных причала - "Береговой" и "Парк Фили". Церемония запуска движения к новым причалам состоялась в дистанционном формате с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Мэр столицы Сергей Собянин в режиме видеоконференции поприветствовал капитанов и пассажиров судов. "Уважаемые друзья, сегодня очередной этап развития регулярного речного сообщения на Москве-реке... прибывают новые суда... (решено) продлить первый маршрут на два причала... и уменьшить (интервалы) движения судов в два раза... в два раза меньше будет очередей", - сказал он, находясь на стенде Москвы.
https://ria.ru/20230929/transport-1899397655.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950997222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f75b6961d9912c352744e3be061571b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
ПМЭФ-2024, Москва, Сергей Собянин
В Москве продлили первый маршрут речного электротранспорта
Первый маршрут московского речного электротранспорта продлили до парка "Фили"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Первый маршрут речного электротранспорта в Москве "Киевский - Сердце Столицы" продлили до парка "Фили", для этого открыты еще два речных причала - "Береговой" и "Парк Фили". Церемония запуска движения к новым причалам состоялась в дистанционном формате с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Мэр столицы Сергей Собянин
в режиме видеоконференции поприветствовал капитанов и пассажиров судов.
"Уважаемые друзья, сегодня очередной этап развития регулярного речного сообщения на Москве-реке... прибывают новые суда... (решено) продлить первый маршрут на два причала... и уменьшить (интервалы) движения судов в два раза... в два раза меньше будет очередей", - сказал он, находясь на стенде Москвы.