https://ria.ru/20240606/moskva-1950990394.html

В Москве продлили первый маршрут речного электротранспорта

В Москве продлили первый маршрут речного электротранспорта - РИА Новости, 06.06.2024

В Москве продлили первый маршрут речного электротранспорта

Первый маршрут речного электротранспорта в Москве "Киевский - Сердце Столицы" продлили до парка "Фили", для этого открыты еще два речных причала - "Береговой" и РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:46

2024-06-06T13:46

2024-06-06T14:06

пмэф-2024

москва

сергей собянин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Первый маршрут речного электротранспорта в Москве "Киевский - Сердце Столицы" продлили до парка "Фили", для этого открыты еще два речных причала - "Береговой" и "Парк Фили". Церемония запуска движения к новым причалам состоялась в дистанционном формате с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Мэр столицы Сергей Собянин в режиме видеоконференции поприветствовал капитанов и пассажиров судов. "Уважаемые друзья, сегодня очередной этап развития регулярного речного сообщения на Москве-реке... прибывают новые суда... (решено) продлить первый маршрут на два причала... и уменьшить (интервалы) движения судов в два раза... в два раза меньше будет очередей", - сказал он, находясь на стенде Москвы.

https://ria.ru/20230929/transport-1899397655.html

москва

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москва, сергей собянин