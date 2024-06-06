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В Москве продлили первый маршрут речного электротранспорта - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:46 06.06.2024 (обновлено: 14:06 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/moskva-1950990394.html
В Москве продлили первый маршрут речного электротранспорта
В Москве продлили первый маршрут речного электротранспорта - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве продлили первый маршрут речного электротранспорта
Первый маршрут речного электротранспорта в Москве "Киевский - Сердце Столицы" продлили до парка "Фили", для этого открыты еще два речных причала - "Береговой" и РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:46
2024-06-06T14:06
пмэф-2024
москва
сергей собянин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Первый маршрут речного электротранспорта в Москве "Киевский - Сердце Столицы" продлили до парка "Фили", для этого открыты еще два речных причала - "Береговой" и "Парк Фили". Церемония запуска движения к новым причалам состоялась в дистанционном формате с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Мэр столицы Сергей Собянин в режиме видеоконференции поприветствовал капитанов и пассажиров судов. "Уважаемые друзья, сегодня очередной этап развития регулярного речного сообщения на Москве-реке... прибывают новые суда... (решено) продлить первый маршрут на два причала... и уменьшить (интервалы) движения судов в два раза... в два раза меньше будет очередей", - сказал он, находясь на стенде Москвы.
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москва, сергей собянин
ПМЭФ-2024, Москва, Сергей Собянин
В Москве продлили первый маршрут речного электротранспорта

Первый маршрут московского речного электротранспорта продлили до парка "Фили"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭлектрический речной трамвайчик в Москве
Электрический речной трамвайчик в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Электрический речной трамвайчик в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Первый маршрут речного электротранспорта в Москве "Киевский - Сердце Столицы" продлили до парка "Фили", для этого открыты еще два речных причала - "Береговой" и "Парк Фили". Церемония запуска движения к новым причалам состоялась в дистанционном формате с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Мэр столицы Сергей Собянин в режиме видеоконференции поприветствовал капитанов и пассажиров судов.
"Уважаемые друзья, сегодня очередной этап развития регулярного речного сообщения на Москве-реке... прибывают новые суда... (решено) продлить первый маршрут на два причала... и уменьшить (интервалы) движения судов в два раза... в два раза меньше будет очередей", - сказал он, находясь на стенде Москвы.
Электрические речные трамвайчики в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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ПМЭФ-2024МоскваСергей Собянин
 
 
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