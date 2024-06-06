https://ria.ru/20240606/moskva-1950989382.html
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 12 июня
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 12 июня - РИА Новости, 06.06.2024
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 12 июня
Погода в Москве на День России будет по-июльски теплой – температура воздуха прогреется до плюс 28 градусов, возможны кратковременные дожди, заявил в четверг... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:43
2024-06-06T13:43
2024-06-06T13:43
общество
россия
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роман вильфанд
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Погода в Москве на День России будет по-июльски теплой – температура воздуха прогреется до плюс 28 градусов, возможны кратковременные дожди, заявил в четверг РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. День России отмечается 12 июня. "Предварительный прогноз на День России в столице таков – совсем небольшие кратковременные дожди и теплая погода от 24 до 28 градусов", - сказал Вильфанд. Он также отметил, что ненадолго отступившая жара на следующий неделе вернется в Москву. "Жара вернется на следующей неделе – пусть не плюс 30, но плюс 28 градусов. Тут ничего не поделаешь – это же лето", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20240606/vilfand-1950985260.html
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 12 июня
Вильфанд: в Москве на День России будет до +28 градусов, возможны короткие дожди
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Погода в Москве на День России будет по-июльски теплой – температура воздуха прогреется до плюс 28 градусов, возможны кратковременные дожди, заявил в четверг РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
День России отмечается 12 июня.
"Предварительный прогноз на День России в столице таков – совсем небольшие кратковременные дожди и теплая погода от 24 до 28 градусов", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что ненадолго отступившая жара на следующий неделе вернется в Москву.
"Жара вернется на следующей неделе – пусть не плюс 30, но плюс 28 градусов. Тут ничего не поделаешь – это же лето", - заключил синоптик.