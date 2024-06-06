https://ria.ru/20240606/moskva-1950989382.html

Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 12 июня

Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 12 июня - РИА Новости, 06.06.2024

Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 12 июня

Погода в Москве на День России будет по-июльски теплой – температура воздуха прогреется до плюс 28 градусов, возможны кратковременные дожди, заявил в четверг... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:43

2024-06-06T13:43

2024-06-06T13:43

общество

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Погода в Москве на День России будет по-июльски теплой – температура воздуха прогреется до плюс 28 градусов, возможны кратковременные дожди, заявил в четверг РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. День России отмечается 12 июня. "Предварительный прогноз на День России в столице таков – совсем небольшие кратковременные дожди и теплая погода от 24 до 28 градусов", - сказал Вильфанд. Он также отметил, что ненадолго отступившая жара на следующий неделе вернется в Москву. "Жара вернется на следующей неделе – пусть не плюс 30, но плюс 28 градусов. Тут ничего не поделаешь – это же лето", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20240606/vilfand-1950985260.html

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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр