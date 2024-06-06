https://ria.ru/20240606/moskva-1950983896.html

Соседка убитого на западе Москвы мужчины рассказала о двух выстрелах

Соседка убитого на западе Москвы мужчины рассказала о двух выстрелах - РИА Новости, 06.06.2024

Соседка убитого на западе Москвы мужчины рассказала о двух выстрелах

Жительница соседнего подъезда, где жил убитый мужчина на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, рассказала РИА Новости, что слышала два хлопка и нецензурные... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:28

2024-06-06T13:28

2024-06-06T13:37

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Жительница соседнего подъезда, где жил убитый мужчина на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, рассказала РИА Новости, что слышала два хлопка и нецензурные громкие ругательства возле дома. Девушка рассказала, что около 9 утра был резкий хлопок, мужчина начал громко и нецензурно ругаться, затем раздался следующий хлопок, и наступила тишина. Она также уточнила, что разница между выстрелами была небольшая. По словам девушки, кричащему мужчине по голосу было "более 30, может 30 лет". 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова. МВД считает убийство заказным. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1950939519.html

москва

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2024

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва