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Соседка убитого на западе Москвы мужчины рассказала о двух выстрелах - РИА Новости, 06.06.2024
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13:28 06.06.2024 (обновлено: 13:37 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/moskva-1950983896.html
Соседка убитого на западе Москвы мужчины рассказала о двух выстрелах
Соседка убитого на западе Москвы мужчины рассказала о двух выстрелах - РИА Новости, 06.06.2024
Соседка убитого на западе Москвы мужчины рассказала о двух выстрелах
Жительница соседнего подъезда, где жил убитый мужчина на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, рассказала РИА Новости, что слышала два хлопка и нецензурные... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:28
2024-06-06T13:37
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Жительница соседнего подъезда, где жил убитый мужчина на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, рассказала РИА Новости, что слышала два хлопка и нецензурные громкие ругательства возле дома. Девушка рассказала, что около 9 утра был резкий хлопок, мужчина начал громко и нецензурно ругаться, затем раздался следующий хлопок, и наступила тишина. Она также уточнила, что разница между выстрелами была небольшая. По словам девушки, кричащему мужчине по голосу было "более 30, может 30 лет". 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова. МВД считает убийство заказным. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Соседка убитого на западе Москвы мужчины рассказала о двух выстрелах

Жительница подъезда, где жил убитый мужчина, рассказала, что слышала два хлопка

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто убийства мужчины на западе Москвы
Место убийства мужчины на западе Москвы
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место убийства мужчины на западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Жительница соседнего подъезда, где жил убитый мужчина на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, рассказала РИА Новости, что слышала два хлопка и нецензурные громкие ругательства возле дома.
Девушка рассказала, что около 9 утра был резкий хлопок, мужчина начал громко и нецензурно ругаться, затем раздался следующий хлопок, и наступила тишина.
Она также уточнила, что разница между выстрелами была небольшая. По словам девушки, кричащему мужчине по голосу было "более 30, может 30 лет".
34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова. МВД считает убийство заказным. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Источник раскрыл детали убийства на западе Москвы
11:50
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
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