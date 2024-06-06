https://ria.ru/20240606/moskva-1950931392.html
Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду
Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду - РИА Новости, 06.06.2024
Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду
Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил об усилении ветра до 17 метров в секунду и призвал горожан быть внимательными в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:30
2024-06-06T11:30
2024-06-06T11:31
общество
москва
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152291/51/1522915185_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_c1c1d0ee3b257029104c7d47142cd542.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил об усилении ветра до 17 метров в секунду и призвал горожан быть внимательными в четверг. "По уточнённому прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами 15-17 метров в секунду. В течение дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, ливень, гроза, местами - град", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20240602/pogoda-1950008997.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152291/51/1522915185_305:0:2972:2000_1920x0_80_0_0_561076d541f3d374c638743cc4872b5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, экология в россии
Общество, Москва, Экология в России
Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду
В Москве в четверг ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду