https://ria.ru/20240606/moskva-1950931392.html

Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду

Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду - РИА Новости, 06.06.2024

Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду

Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил об усилении ветра до 17 метров в секунду и призвал горожан быть внимательными в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:30

2024-06-06T11:30

2024-06-06T11:31

общество

москва

экология в россии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил об усилении ветра до 17 метров в секунду и призвал горожан быть внимательными в четверг. "По уточнённому прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами 15-17 метров в секунду. В течение дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, ливень, гроза, местами - град", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240602/pogoda-1950008997.html

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общество, москва, экология в россии