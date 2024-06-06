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Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду - РИА Новости, 06.06.2024
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11:30 06.06.2024 (обновлено: 11:31 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/moskva-1950931392.html
Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду
Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду - РИА Новости, 06.06.2024
Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду
Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил об усилении ветра до 17 метров в секунду и призвал горожан быть внимательными в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:30
2024-06-06T11:31
общество
москва
экология в россии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил об усилении ветра до 17 метров в секунду и призвал горожан быть внимательными в четверг. "По уточнённому прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами 15-17 метров в секунду. В течение дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, ливень, гроза, местами - град", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, москва, экология в россии
Общество, Москва, Экология в России
Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду

В Москве в четверг ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖенщина в ветреную погоду
Женщина в ветреную погоду - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Женщина в ветреную погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил об усилении ветра до 17 метров в секунду и призвал горожан быть внимательными в четверг.
"По уточнённому прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами 15-17 метров в секунду. В течение дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, ливень, гроза, местами - град", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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