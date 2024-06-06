https://ria.ru/20240606/moskva-1950927352.html

В Москве за первый квартал собрали около 350 тысяч тонн вторсырья

В Москве за первый квартал собрали около 350 тысяч тонн вторсырья - РИА Новости, 06.06.2024

В Москве за первый квартал собрали около 350 тысяч тонн вторсырья

Около 350 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первый квартал 2024 года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:22

2024-06-06T11:22

2024-06-06T11:22

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Около 350 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первый квартал 2024 года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе пятый год продолжается реализация программы раздельного сбора мусора, количество собранного вторсырья постоянно растет. До старта программы выделяли ежегодно всего 450 тысяч тонн вторсырья, в прошлом году этот показатель составил более 1,6 миллиона тонн, за первый квартал этого года направили на переработку около 350 тысяч тонн вторсырья", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что программа раздельного сбора мусора уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей. "При ее разработке сделали ставку на грамотную организацию необходимой инфраструктуры, чтобы сам процесс раздельного сбора мусора был максимально удобным. Во дворах и возле объектов социальной сферы были установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой, в первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы", - рассказал заммэра. Он уточнил, что содержимое баков направляется на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они используются в производстве. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной информационной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе. -0-

https://ria.ru/20231117/musornye_aktsii-1908728100.html

https://ria.ru/20240604/vodokhranilischa-1950353505.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков