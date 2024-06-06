https://ria.ru/20240606/moshenniki-1950972708.html
Сбербанк рассказал о потерях россиян от телефонных мошенников
Сбербанк рассказал о потерях россиян от телефонных мошенников - РИА Новости, 06.06.2024
Сбербанк рассказал о потерях россиян от телефонных мошенников
Россияне несут самые масштабные потери в мире от телефонного мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:05
2024-06-06T13:05
2024-06-06T13:06
пмэф-2024
экономика
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россияне несут самые масштабные потери в мире от телефонного мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. "Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления… Это мировое лидерство с точки зрения потерь, с точки зрения масштабов бедствия от телефонного мошенничества", - сказал он. По словам топ-менеджера, за девять лет редкие телефонные звонки мошенников превратились в огромную отрасль, которая имеет миллиардные обороты, а жертвы исчисляются миллионами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Сбербанк рассказал о потерях россиян от телефонных мошенников
Сбербанк: россияне несут самые масштабные потери в мире от телефонных мошенников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россияне несут самые масштабные потери в мире от телефонного мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ.
"Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления… Это мировое лидерство с точки зрения потерь, с точки зрения масштабов бедствия от телефонного мошенничества", - сказал он.
По словам топ-менеджера, за девять лет редкие телефонные звонки мошенников превратились в огромную отрасль, которая имеет миллиардные обороты, а жертвы исчисляются миллионами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.