https://ria.ru/20240606/moshenniki-1950972708.html

Сбербанк рассказал о потерях россиян от телефонных мошенников

Сбербанк рассказал о потерях россиян от телефонных мошенников - РИА Новости, 06.06.2024

Сбербанк рассказал о потерях россиян от телефонных мошенников

Россияне несут самые масштабные потери в мире от телефонного мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:05

2024-06-06T13:05

2024-06-06T13:06

пмэф-2024

экономика

технологии

станислав кузнецов

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россияне несут самые масштабные потери в мире от телефонного мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. "Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления… Это мировое лидерство с точки зрения потерь, с точки зрения масштабов бедствия от телефонного мошенничества", - сказал он. По словам топ-менеджера, за девять лет редкие телефонные звонки мошенников превратились в огромную отрасль, которая имеет миллиардные обороты, а жертвы исчисляются миллионами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240530/sim-karty-1949258046.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии