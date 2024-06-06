Молдавия стягивает военную технику на полигон у границы с Приднестровьем
ОКК: Молдавия стягивает военную технику на полигон у границы с Приднестровьем
Миротворец ВС Молдавии на КПП в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Молдавская военная техника перемещается на полигон у границы с Приднестровьем, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков.
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"Мы больше видим извещений, которые поступают в СМИ и видео в соцсетях. Люди снимают, как техника идет на полигон у населенного пункта Бульбоака в Молдове. Это неправильно. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть элемент какой-то военной опасности, и мы должны постоянно в рамках миротворческой операции не забывать об этом. Потому что мы обеспечиваем безопасность как внутри зоны безопасности, так и за ее пределами", — сказал он.
Сопредседатель ОКК от ПМР также отметил, что такая ситуация создает напряженность в зоне безопасности. По его словам, полигон у населенного пункта Бульбоака находится в непосредственной близости от Приднестровья. Он отметил, что в рамках работы контрольной комиссии регулярно поднимаются вопросы о нахождении молдавской военной техники в этой местности, а также проведении учений и занятий с личным составом. Беляков уточнил, что вооружение базируется на самом полигоне почти постоянно. Тем не менее какой-либо информации от Кишинева по этому поводу не поступает.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы. В них входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенную контрольную комиссию создали в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.