https://ria.ru/20240606/moldaviya-1950950510.html

В Молдавии больше нет государственного языка, заявил спикер парламента

В Молдавии больше нет государственного языка, заявил спикер парламента - РИА Новости, 06.06.2024

В Молдавии больше нет государственного языка, заявил спикер парламента

Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что в республике больше нет государственного языка. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:18

2024-06-06T12:18

2024-06-06T12:18

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игорь гросу

молдавия

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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что в республике больше нет государственного языка. Депутат Олег Рейдман напомнил в начале заседания парламента, что ООН постановил признать 6 июня международным днем русского языка. В связи с этим он призвал сохранить широкое распространение русского языка в Молдавии. "Знание иностранного языка - это преимущество для всех, призываем всех уважать язык и культуру. Государственного языка в Молдавии больше нет. У нас румынский язык - так написано в конституции. Давайте называть вещи своими именами", - заявил Гросу в ответ. Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

https://ria.ru/20240515/moldavia-1946226635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, игорь гросу, молдавия