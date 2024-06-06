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В Молдавии больше нет государственного языка, заявил спикер парламента - РИА Новости, 06.06.2024
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12:18 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/moldaviya-1950950510.html
В Молдавии больше нет государственного языка, заявил спикер парламента
В Молдавии больше нет государственного языка, заявил спикер парламента - РИА Новости, 06.06.2024
В Молдавии больше нет государственного языка, заявил спикер парламента
Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что в республике больше нет государственного языка. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:18
2024-06-06T12:18
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что в республике больше нет государственного языка. Депутат Олег Рейдман напомнил в начале заседания парламента, что ООН постановил признать 6 июня международным днем русского языка. В связи с этим он призвал сохранить широкое распространение русского языка в Молдавии. "Знание иностранного языка - это преимущество для всех, призываем всех уважать язык и культуру. Государственного языка в Молдавии больше нет. У нас румынский язык - так написано в конституции. Давайте называть вещи своими именами", - заявил Гросу в ответ. Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
https://ria.ru/20240515/moldavia-1946226635.html
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в мире, игорь гросу, молдавия
В мире, Игорь Гросу, Молдавия
В Молдавии больше нет государственного языка, заявил спикер парламента

Спикер парламента Гросу: язык в конституции Молдавии называется румынским

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что в республике больше нет государственного языка.
Депутат Олег Рейдман напомнил в начале заседания парламента, что ООН постановил признать 6 июня международным днем русского языка. В связи с этим он призвал сохранить широкое распространение русского языка в Молдавии.
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"Знание иностранного языка - это преимущество для всех, призываем всех уважать язык и культуру. Государственного языка в Молдавии больше нет. У нас румынский язык - так написано в конституции. Давайте называть вещи своими именами", - заявил Гросу в ответ.
Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
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