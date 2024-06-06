https://ria.ru/20240606/mishustin-1950972076.html

Мишустин рассказал, как Россия может достичь технологического суверенитета

Мишустин рассказал, как Россия может достичь технологического суверенитета - РИА Новости, 06.06.2024

Мишустин рассказал, как Россия может достичь технологического суверенитета

Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:04

2024-06-06T13:04

2024-06-06T13:06

пмэф-2024

россия

михаил мишустин

российский научный фонд

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно. Глава российского кабмина провел встречу с Владимиром Беспаловым, который в апреле 2024 года был назначен на пост генерального директора Российского научного фонда. "Уверен, что такие разносторонние навыки помогут вам в реализации всех функций Российского научного фонда. И, что самое важное, решать главную задачу - достижение промышленного, финансового, технологического суверенитета, которую поставил нам наш президент. И здесь без современной науки никуда", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947423413.html

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россия, михаил мишустин, российский научный фонд