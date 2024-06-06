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Мишустин рассказал, как Россия может достичь технологического суверенитета
Мишустин рассказал, как Россия может достичь технологического суверенитета - РИА Новости, 06.06.2024
Мишустин рассказал, как Россия может достичь технологического суверенитета
Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:04
2024-06-06T13:04
2024-06-06T13:06
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михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно. Глава российского кабмина провел встречу с Владимиром Беспаловым, который в апреле 2024 года был назначен на пост генерального директора Российского научного фонда. "Уверен, что такие разносторонние навыки помогут вам в реализации всех функций Российского научного фонда. И, что самое важное, решать главную задачу - достижение промышленного, финансового, технологического суверенитета, которую поставил нам наш президент. И здесь без современной науки никуда", - отметил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, российский научный фонд
ПМЭФ-2024, Россия, Михаил Мишустин, Российский научный фонд
Мишустин рассказал, как Россия может достичь технологического суверенитета
Мишустин: достижение промышленного суверенитета без современной науки невозможно