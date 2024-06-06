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ВСУ обстреливали инженеров, работавших на Каховской ГЭС после подрыва - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/minprirody-1950977158.html
ВСУ обстреливали инженеров, работавших на Каховской ГЭС после подрыва
ВСУ обстреливали инженеров, работавших на Каховской ГЭС после подрыва - РИА Новости, 06.06.2024
ВСУ обстреливали инженеров, работавших на Каховской ГЭС после подрыва
Российское оборудование для изучения подземных вод после подрыва Каховской ГЭС постоянно находилось под обстрелами ВСУ, находясь в зоне риска, инженеры провели... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:13
2024-06-06T13:13
специальная военная операция на украине
днепр (город)
россия
новая каховка
александр козлов (глава минприроды)
вооруженные силы украины
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российское оборудование для изучения подземных вод после подрыва Каховской ГЭС постоянно находилось под обстрелами ВСУ, находясь в зоне риска, инженеры провели большую работу, чтобы дать людям питьевую воду, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. "Нам… пришлось провести большую работу, чтобы изучить все подземные воды, которые находятся вдоль русла реки [Днепра], чтобы дать мирным жителям воду, чтобы она была в скважинах, появились новые скважины" - сказал Козлов на сессии ПМЭФ "Вода дороже золота". По его словам, инженеры находились в зоне риска, потому что оборудование для поиска подземных вод похоже на установку реактивной системы залпового огня. "Постоянно оказывались под какими-то бомбёжками, выполняя мирную миссию", - заявил министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240111/ges-1920647639.html
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днепр (город)
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днепр (город), россия, новая каховка, александр козлов (глава минприроды), вооруженные силы украины, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Россия, Новая Каховка, Александр Козлов (глава Минприроды), Вооруженные силы Украины, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
ВСУ обстреливали инженеров, работавших на Каховской ГЭС после подрыва

Минприроды: ВСУ атаковали инженеров, искавших воду после подрыва Каховской ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкОбстановка в Новой Каховке
Обстановка в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Обстановка в Новой Каховке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российское оборудование для изучения подземных вод после подрыва Каховской ГЭС постоянно находилось под обстрелами ВСУ, находясь в зоне риска, инженеры провели большую работу, чтобы дать людям питьевую воду, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку.
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"Нам… пришлось провести большую работу, чтобы изучить все подземные воды, которые находятся вдоль русла реки [Днепра], чтобы дать мирным жителям воду, чтобы она была в скважинах, появились новые скважины" - сказал Козлов на сессии ПМЭФ "Вода дороже золота".
По его словам, инженеры находились в зоне риска, потому что оборудование для поиска подземных вод похоже на установку реактивной системы залпового огня.
"Постоянно оказывались под какими-то бомбёжками, выполняя мирную миссию", - заявил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)РоссияНовая КаховкаАлександр Козлов (глава Минприроды)Вооруженные силы УкраиныМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
 
 
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