https://ria.ru/20240606/minprirody-1950977158.html

ВСУ обстреливали инженеров, работавших на Каховской ГЭС после подрыва

ВСУ обстреливали инженеров, работавших на Каховской ГЭС после подрыва - РИА Новости, 06.06.2024

ВСУ обстреливали инженеров, работавших на Каховской ГЭС после подрыва

Российское оборудование для изучения подземных вод после подрыва Каховской ГЭС постоянно находилось под обстрелами ВСУ, находясь в зоне риска, инженеры провели... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:13

2024-06-06T13:13

2024-06-06T13:13

специальная военная операция на украине

днепр (город)

россия

новая каховка

александр козлов (глава минприроды)

вооруженные силы украины

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892141003_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_f716ab2ff0734638b3f38c7b5c11431c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российское оборудование для изучения подземных вод после подрыва Каховской ГЭС постоянно находилось под обстрелами ВСУ, находясь в зоне риска, инженеры провели большую работу, чтобы дать людям питьевую воду, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. "Нам… пришлось провести большую работу, чтобы изучить все подземные воды, которые находятся вдоль русла реки [Днепра], чтобы дать мирным жителям воду, чтобы она была в скважинах, появились новые скважины" - сказал Козлов на сессии ПМЭФ "Вода дороже золота". По его словам, инженеры находились в зоне риска, потому что оборудование для поиска подземных вод похоже на установку реактивной системы залпового огня. "Постоянно оказывались под какими-то бомбёжками, выполняя мирную миссию", - заявил министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240111/ges-1920647639.html

https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950860018.html

днепр (город)

россия

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), россия, новая каховка, александр козлов (глава минприроды), вооруженные силы украины, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество