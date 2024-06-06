Рейтинг@Mail.ru
Милей заявил, что пришел из будущего, чтобы его предотвратить - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 06.06.2024 (обновлено: 23:50 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/miley-1951186056.html
Милей заявил, что пришел из будущего, чтобы его предотвратить
Милей заявил, что пришел из будущего, чтобы его предотвратить - РИА Новости, 06.06.2024
Милей заявил, что пришел из будущего, чтобы его предотвратить
Президент Аргентины Хавьер Милей сравнил свою борьбу против социализма с историей из фильма "Терминатор", отметив, что пришел из апокалиптического будущего,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T23:48
2024-06-06T23:50
в мире
аргентина
сша
израиль
хавьер милей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943816169_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_b4c27636a3ace8cfbc4b25af09013856.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей сравнил свою борьбу против социализма с историей из фильма "Терминатор", отметив, что пришел из апокалиптического будущего, чтобы его предотвратить, следует из слов главы государства. "Казалось невозможным, что я приду к власти в стране, которая в течение 100 лет поддерживала идеи социализма, которые превратили Аргентину из одной из самых богатых стран в мире в страну, занимающую 140 место. Сегодня у нас бедность составляет 55%, а нищета - 15%", - сказал Милей в интервью каналу The Free Press. "Я предостерегаю о том, что мир не должен пережить похожий упадок, чтобы отказаться от идей социализма. Я пришел из апокалиптического будущего, чтобы избежать его, история как в "Терминаторе". На самом деле Шварценеггер - либертарианец", - сказал Милей с улыбкой. Президент Аргентины во многих своих публичных заявлениях выступает с жёсткой критикой социализма и левых взглядов. Во время предвыборной кампании он не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
https://ria.ru/20230915/argentina-1896438283.html
аргентина
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943816169_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_336f30873a0c20b7745f784065ef9942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, сша, израиль, хавьер милей
В мире, Аргентина, США, Израиль, Хавьер Милей
Милей заявил, что пришел из будущего, чтобы его предотвратить

Президент Аргентины заявил, что пришел из будущего, чтобы его предотвратить

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей сравнил свою борьбу против социализма с историей из фильма "Терминатор", отметив, что пришел из апокалиптического будущего, чтобы его предотвратить, следует из слов главы государства.
«
"Казалось невозможным, что я приду к власти в стране, которая в течение 100 лет поддерживала идеи социализма, которые превратили Аргентину из одной из самых богатых стран в мире в страну, занимающую 140 место. Сегодня у нас бедность составляет 55%, а нищета - 15%", - сказал Милей в интервью каналу The Free Press.
«
"Я предостерегаю о том, что мир не должен пережить похожий упадок, чтобы отказаться от идей социализма. Я пришел из апокалиптического будущего, чтобы избежать его, история как в "Терминаторе". На самом деле Шварценеггер - либертарианец", - сказал Милей с улыбкой.
Президент Аргентины во многих своих публичных заявлениях выступает с жёсткой критикой социализма и левых взглядов. Во время предвыборной кампании он не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией
15 сентября 2023, 03:43
 
В миреАргентинаСШАИзраильХавьер Милей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала