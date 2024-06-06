https://ria.ru/20240606/miley-1951186056.html

Милей заявил, что пришел из будущего, чтобы его предотвратить

Милей заявил, что пришел из будущего, чтобы его предотвратить - РИА Новости, 06.06.2024

Милей заявил, что пришел из будущего, чтобы его предотвратить

Президент Аргентины Хавьер Милей сравнил свою борьбу против социализма с историей из фильма "Терминатор", отметив, что пришел из апокалиптического будущего,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:48

2024-06-06T23:48

2024-06-06T23:50

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аргентина

сша

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хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей сравнил свою борьбу против социализма с историей из фильма "Терминатор", отметив, что пришел из апокалиптического будущего, чтобы его предотвратить, следует из слов главы государства. "Казалось невозможным, что я приду к власти в стране, которая в течение 100 лет поддерживала идеи социализма, которые превратили Аргентину из одной из самых богатых стран в мире в страну, занимающую 140 место. Сегодня у нас бедность составляет 55%, а нищета - 15%", - сказал Милей в интервью каналу The Free Press. "Я предостерегаю о том, что мир не должен пережить похожий упадок, чтобы отказаться от идей социализма. Я пришел из апокалиптического будущего, чтобы избежать его, история как в "Терминаторе". На самом деле Шварценеггер - либертарианец", - сказал Милей с улыбкой. Президент Аргентины во многих своих публичных заявлениях выступает с жёсткой критикой социализма и левых взглядов. Во время предвыборной кампании он не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.

https://ria.ru/20230915/argentina-1896438283.html

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в мире, аргентина, сша, израиль, хавьер милей