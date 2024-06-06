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Шапша призвал создать единую систему контроля за трудовыми мигрантами - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
05:30 06.06.2024 (обновлено: 10:26 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/migranty-1950864133.html
Шапша призвал создать единую систему контроля за трудовыми мигрантами
Шапша призвал создать единую систему контроля за трудовыми мигрантами - РИА Новости, 06.06.2024
Шапша призвал создать единую систему контроля за трудовыми мигрантами
России необходима единая государственная межрегиональная система контроля за трудовыми мигрантами, которая поможет, в частности, фиксировать нарушения ими... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:30
2024-06-06T10:26
пмэф-2024
общество
россия
калужская область
владислав шапша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России необходима единая государственная межрегиональная система контроля за трудовыми мигрантами, которая поможет, в частности, фиксировать нарушения ими законодательства, и в этом случае – "высылка без права возвращения", заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Я считаю, что (необходимо – ред.) создание системы контроля за миграцией, трудовыми мигрантами, которые приезжают в нашу страну, единой системы, государственной системы - чтобы они не терялись между регионами", - сказал губернатор. "Чтобы за этой внешней свободой не создавались угрозы и криминального характера, и общественного характера, нужно создавать эту единую систему, где четко отслеживать. И за нарушения правил поведения, миграционного законодательства - высылать без права возвращения", - подчеркнул губернатор. Калужская область – самый активный регион России в сфере оптимизации миграционной политики. Ужесточение мер в этой сфере в Калужской области началось в феврале 2022 года, после того, как губернатор Владислав Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики. Ряд предложений губернатора был одобрен областными депутатами в 2023 году. В частности, инициативы по ужесточению правил регистрации иностранцев для решения проблемы так называемых "резиновых" квартир. Одобрение получило и предложение разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/migranty-1950504307.html
https://ria.ru/20240606/migranty-1950861115.html
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общество, россия, калужская область, владислав шапша
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Калужская область, Владислав Шапша
Шапша призвал создать единую систему контроля за трудовыми мигрантами

Шапша: РФ нужна единая межрегиональная система контроля за трудовыми мигрантами

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ-2024
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России необходима единая государственная межрегиональная система контроля за трудовыми мигрантами, которая поможет, в частности, фиксировать нарушения ими законодательства, и в этом случае – "высылка без права возвращения", заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Я считаю, что (необходимо – ред.) создание системы контроля за миграцией, трудовыми мигрантами, которые приезжают в нашу страну, единой системы, государственной системы - чтобы они не терялись между регионами", - сказал губернатор.
Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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4 июня, 19:45
"Чтобы за этой внешней свободой не создавались угрозы и криминального характера, и общественного характера, нужно создавать эту единую систему, где четко отслеживать. И за нарушения правил поведения, миграционного законодательства - высылать без права возвращения", - подчеркнул губернатор.
Калужская область – самый активный регион России в сфере оптимизации миграционной политики. Ужесточение мер в этой сфере в Калужской области началось в феврале 2022 года, после того, как губернатор Владислав Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики.
Ряд предложений губернатора был одобрен областными депутатами в 2023 году. В частности, инициативы по ужесточению правил регистрации иностранцев для решения проблемы так называемых "резиновых" квартир. Одобрение получило и предложение разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Губернатор Шапша объяснил, после чего мигрантам можно выдавать гражданство
04:58
 
ПМЭФ-2024ОбществоРоссияКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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