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Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:58 06.06.2024 (обновлено: 13:04 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/mid-1950968194.html
Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности
Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности - РИА Новости, 06.06.2024
Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности
Россия и Белоруссия, как ожидается, подпишут договор о взаимных гарантиях в сфере безопасности, концепцию безопасности Союзного государства в декабре на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:58
2024-06-06T13:04
пмэф-2024
россия
белоруссия
михаил галузин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия, как ожидается, подпишут договор о взаимных гарантиях в сфере безопасности, концепцию безопасности Союзного государства в декабре на заседании Высшего госсовета, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Больше внимание мы уделяем вопросам обеспечения безопасности Союзного государства, координируя разработку двустороннего межгосударственного договора о взаимных гарантиях в этой сфере и оказывая содействие нашим советам безопасности в работе над концепцией безопасности Союзного государства, и рассчитываем на одновременное принятие этих документов в ходе декабрьского заседания высшего государственного совета", - сказал Галузин на сессии "Союзное государство: 25 лет интеграции - итоги и новые задачи" в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, белоруссия, михаил галузин
ПМЭФ-2024, Россия, Белоруссия, Михаил Галузин
Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности

МИД: Россия и Белоруссия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗамглавы МИД РФ Михаил Галузин на ПМЭФ-2024
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия, как ожидается, подпишут договор о взаимных гарантиях в сфере безопасности, концепцию безопасности Союзного государства в декабре на заседании Высшего госсовета, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Больше внимание мы уделяем вопросам обеспечения безопасности Союзного государства, координируя разработку двустороннего межгосударственного договора о взаимных гарантиях в этой сфере и оказывая содействие нашим советам безопасности в работе над концепцией безопасности Союзного государства, и рассчитываем на одновременное принятие этих документов в ходе декабрьского заседания высшего государственного совета", - сказал Галузин на сессии "Союзное государство: 25 лет интеграции - итоги и новые задачи" в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024РоссияБелоруссияМихаил Галузин
 
 
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