https://ria.ru/20240606/mid-1950968194.html

Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности

Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности - РИА Новости, 06.06.2024

Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности

Россия и Белоруссия, как ожидается, подпишут договор о взаимных гарантиях в сфере безопасности, концепцию безопасности Союзного государства в декабре на... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:58

2024-06-06T12:58

2024-06-06T13:04

пмэф-2024

россия

белоруссия

михаил галузин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950971132_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_083254a1b16ff02e86fbab83cd6caf7b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия, как ожидается, подпишут договор о взаимных гарантиях в сфере безопасности, концепцию безопасности Союзного государства в декабре на заседании Высшего госсовета, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Больше внимание мы уделяем вопросам обеспечения безопасности Союзного государства, координируя разработку двустороннего межгосударственного договора о взаимных гарантиях в этой сфере и оказывая содействие нашим советам безопасности в работе над концепцией безопасности Союзного государства, и рассчитываем на одновременное принятие этих документов в ходе декабрьского заседания высшего государственного совета", - сказал Галузин на сессии "Союзное государство: 25 лет интеграции - итоги и новые задачи" в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240530/es-1949327469.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, михаил галузин