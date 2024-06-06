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Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности
Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности - РИА Новости, 06.06.2024
Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности
Россия и Белоруссия, как ожидается, подпишут договор о взаимных гарантиях в сфере безопасности, концепцию безопасности Союзного государства в декабре на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:58
2024-06-06T12:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия, как ожидается, подпишут договор о взаимных гарантиях в сфере безопасности, концепцию безопасности Союзного государства в декабре на заседании Высшего госсовета, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Больше внимание мы уделяем вопросам обеспечения безопасности Союзного государства, координируя разработку двустороннего межгосударственного договора о взаимных гарантиях в этой сфере и оказывая содействие нашим советам безопасности в работе над концепцией безопасности Союзного государства, и рассчитываем на одновременное принятие этих документов в ходе декабрьского заседания высшего государственного совета", - сказал Галузин на сессии "Союзное государство: 25 лет интеграции - итоги и новые задачи" в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, белоруссия, михаил галузин
ПМЭФ-2024, Россия, Белоруссия, Михаил Галузин
Россия и Белоруссия подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности
МИД: Россия и Белоруссия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия, как ожидается, подпишут договор о взаимных гарантиях в сфере безопасности, концепцию безопасности Союзного государства в декабре на заседании Высшего госсовета, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Больше внимание мы уделяем вопросам обеспечения безопасности Союзного государства, координируя разработку двустороннего межгосударственного договора о взаимных гарантиях в этой сфере и оказывая содействие нашим советам безопасности в работе над концепцией безопасности Союзного государства, и рассчитываем на одновременное принятие этих документов в ходе декабрьского заседания высшего государственного совета", - сказал Галузин на сессии "Союзное государство: 25 лет интеграции - итоги и новые задачи" в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.