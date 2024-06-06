https://ria.ru/20240606/mid-1950859281.html

МИД выразил готовность принять в Москве новую межпалестинскую встречу

МИД выразил готовность принять в Москве новую межпалестинскую встречу - РИА Новости, 06.06.2024

МИД выразил готовность принять в Москве новую межпалестинскую встречу

Москва готова принять новую межпалестинскую встречу, но в то же время считает, что подобные переговоры в Китае тоже полезны, заявил замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T04:22

2024-06-06T04:22

2024-06-06T05:31

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НДЖАМЕНА (ЧАД), 6 июн - РИА Новости. Москва готова принять новую межпалестинскую встречу, но в то же время считает, что подобные переговоры в Китае тоже полезны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Конечно. Когда они разъезжались в последний раз (после встречи в Москве в конце февраля-начале марта), это был исторический прорыв, они подписали совместную декларацию - это впервые произошло", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах Москвы принять новую межпалестинскую встречу на фоне таких переговоров в Китае. Говоря также об усилиях Китая в этом направлении, он отметил, что "критическая масса общения должна перейти в качество - во взаимопонимание и договоренность" между палестинскими политическими силами, а консультации в Китае были полезными. Китай, как сообщало ранее агентство Рейтер, может принять новую межпалестинскую встречу с участием движений ФАТХ и ХАМАС в середине июня - спустя полтора месяца после того, как впервые провел у себя такие консультации.

https://ria.ru/20240606/palestina-1950857875.html

https://ria.ru/20240221/vstrechi-1928751769.html

китай

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в мире, китай, москва, россия, михаил богданов, фатх, хамас