https://ria.ru/20240606/mid-1950859281.html
МИД выразил готовность принять в Москве новую межпалестинскую встречу
МИД выразил готовность принять в Москве новую межпалестинскую встречу - РИА Новости, 06.06.2024
МИД выразил готовность принять в Москве новую межпалестинскую встречу
Москва готова принять новую межпалестинскую встречу, но в то же время считает, что подобные переговоры в Китае тоже полезны, заявил замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:22
2024-06-06T04:22
2024-06-06T05:31
в мире
китай
москва
россия
михаил богданов
фатх
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922054836_0:93:3314:1957_1920x0_80_0_0_1404c63e3b600ef20b3db5e43a280093.jpg
НДЖАМЕНА (ЧАД), 6 июн - РИА Новости. Москва готова принять новую межпалестинскую встречу, но в то же время считает, что подобные переговоры в Китае тоже полезны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Конечно. Когда они разъезжались в последний раз (после встречи в Москве в конце февраля-начале марта), это был исторический прорыв, они подписали совместную декларацию - это впервые произошло", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах Москвы принять новую межпалестинскую встречу на фоне таких переговоров в Китае. Говоря также об усилиях Китая в этом направлении, он отметил, что "критическая масса общения должна перейти в качество - во взаимопонимание и договоренность" между палестинскими политическими силами, а консультации в Китае были полезными. Китай, как сообщало ранее агентство Рейтер, может принять новую межпалестинскую встречу с участием движений ФАТХ и ХАМАС в середине июня - спустя полтора месяца после того, как впервые провел у себя такие консультации.
https://ria.ru/20240606/palestina-1950857875.html
https://ria.ru/20240221/vstrechi-1928751769.html
китай
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922054836_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_e2c1016258934b601c4c3a284e1f30a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, москва, россия, михаил богданов, фатх, хамас
В мире, Китай, Москва, Россия, Михаил Богданов, ФАТХ, ХАМАС
МИД выразил готовность принять в Москве новую межпалестинскую встречу
Замглавы МИД Богданов: Москва готова принять новую межпалестинскую встречу