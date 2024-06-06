https://ria.ru/20240606/mi-35m-1950862967.html
Экипаж Ми-35М поразил подразделения ВСУ ракетами С-8
Экипаж Ми-35М поразил подразделения ВСУ ракетами С-8 - РИА Новости, 06.06.2024
Экипаж Ми-35М поразил подразделения ВСУ ракетами С-8
Экипаж вертолета Ми-35М Воздушно-космических сил России поразил неуправляемыми авиаракетами С-8 подразделения ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:07
2024-06-06T05:07
2024-06-06T06:05
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М Воздушно-космических сил России поразил неуправляемыми авиаракетами С-8 подразделения ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам, которые им передал авиационный наводчик. После удара вертолётчики провели противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. "По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме", - подчеркнули в МО РФ. Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показано, как вертолёты взлетают с аэродрома и летят в район нанесения удара. Хорошо видно, как сопровождающий Ми-8 на некоторых участках идёт на минимальной высоте – в паре метров от земли, поднимаясь выше лишь для преодоления лесополос. Также показано, как наносится удар, а затем и то, как вертолёты используют бортовой комплекс обороны и возвращаются на аэродром.
https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949870293.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, ми-35м, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Ми-35М, Ми-8 АМТШ
Экипаж Ми-35М поразил подразделения ВСУ ракетами С-8
Экипаж Ми-35М ВКС России поразил ракетами С-8 подразделения ВСУ
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М Воздушно-космических сил России поразил неуправляемыми авиаракетами С-8 подразделения ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам, которые им передал авиационный наводчик.
После удара вертолётчики провели противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
"По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме", - подчеркнули в МО РФ.
Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показано, как вертолёты взлетают с аэродрома и летят в район нанесения удара. Хорошо видно, как сопровождающий
Ми-8 на некоторых участках идёт на минимальной высоте – в паре метров от земли, поднимаясь выше лишь для преодоления лесополос.
Также показано, как наносится удар, а затем и то, как вертолёты используют бортовой комплекс обороны и возвращаются на аэродром.