https://ria.ru/20240606/metro-1951177023.html

Калужские власти участвуют в обсуждении запуска наземного метро из Москвы

Калужские власти участвуют в обсуждении запуска наземного метро из Москвы - РИА Новости, 06.06.2024

Калужские власти участвуют в обсуждении запуска наземного метро из Москвы

Правительство Калужской области участвует в обсуждении проекта по запуску наземного метро из Москвы в Калугу и ждет реализации этой идеи, но о сроках пока... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:30

2024-06-06T22:30

2024-06-06T22:30

калужская область

москва

калуга

калужская область

сергей собянин

владислав шапша

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb8c04d946d69c5e75103c3138be23b5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Правительство Калужской области участвует в обсуждении проекта по запуску наземного метро из Москвы в Калугу и ждет реализации этой идеи, но о сроках пока говорить рано, заявил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. В декабре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что поезда наземного метро — сеть МЦД — свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России. "Калуга звучала в этом списке как один из городов, куда придут эти электрички, и мы, конечно, этому рады. Это снимает барьеры, ускоряет время доезда - и не только калужан в Москву, но и москвичей в Калугу. Не секрет, что многие из Большой Москвы и из Новой Москвы работают на территории калужского региона, потому что и зарплаты конкурентоспособные, и мест рабочих много, особенно на севере Калужской области", - рассказал Шапша. Он отметил, что сегодня этот проект обсуждается очень интенсивно, и правительство Калужской области участвует в этом обсуждении. "Мы очень рассчитываем на то, что как только это превратится уже в готовый рабочий проект, приступим к реализации совместной вместе с Москвой и с федеральным правительством… О сроках сейчас говорить рано. Это на самом деле очень масштабный проект, основательный, фундаментальный", - подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1950991523.html

https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951162459.html

москва

калуга

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, калуга, калужская область, сергей собянин, владислав шапша, пмэф