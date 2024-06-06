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Калужские власти участвуют в обсуждении запуска наземного метро из Москвы - РИА Новости, 06.06.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
22:30 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/metro-1951177023.html
Калужские власти участвуют в обсуждении запуска наземного метро из Москвы
Калужские власти участвуют в обсуждении запуска наземного метро из Москвы - РИА Новости, 06.06.2024
Калужские власти участвуют в обсуждении запуска наземного метро из Москвы
Правительство Калужской области участвует в обсуждении проекта по запуску наземного метро из Москвы в Калугу и ждет реализации этой идеи, но о сроках пока... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:30
2024-06-06T22:30
калужская область
москва
калуга
калужская область
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владислав шапша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Правительство Калужской области участвует в обсуждении проекта по запуску наземного метро из Москвы в Калугу и ждет реализации этой идеи, но о сроках пока говорить рано, заявил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. В декабре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что поезда наземного метро — сеть МЦД — свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России. "Калуга звучала в этом списке как один из городов, куда придут эти электрички, и мы, конечно, этому рады. Это снимает барьеры, ускоряет время доезда - и не только калужан в Москву, но и москвичей в Калугу. Не секрет, что многие из Большой Москвы и из Новой Москвы работают на территории калужского региона, потому что и зарплаты конкурентоспособные, и мест рабочих много, особенно на севере Калужской области", - рассказал Шапша. Он отметил, что сегодня этот проект обсуждается очень интенсивно, и правительство Калужской области участвует в этом обсуждении. "Мы очень рассчитываем на то, что как только это превратится уже в готовый рабочий проект, приступим к реализации совместной вместе с Москвой и с федеральным правительством… О сроках сейчас говорить рано. Это на самом деле очень масштабный проект, основательный, фундаментальный", - подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1950991523.html
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москва, калуга, калужская область, сергей собянин, владислав шапша, пмэф
Калужская область, Москва, Калуга, Калужская область, Сергей Собянин, Владислав Шапша, ПМЭФ

Калужские власти участвуют в обсуждении запуска наземного метро из Москвы

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкВ Калуге
В Калуге - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Правительство Калужской области участвует в обсуждении проекта по запуску наземного метро из Москвы в Калугу и ждет реализации этой идеи, но о сроках пока говорить рано, заявил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
В декабре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что поезда наземного метро — сеть МЦД — свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России.
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"Калуга звучала в этом списке как один из городов, куда придут эти электрички, и мы, конечно, этому рады. Это снимает барьеры, ускоряет время доезда - и не только калужан в Москву, но и москвичей в Калугу. Не секрет, что многие из Большой Москвы и из Новой Москвы работают на территории калужского региона, потому что и зарплаты конкурентоспособные, и мест рабочих много, особенно на севере Калужской области", - рассказал Шапша.
Он отметил, что сегодня этот проект обсуждается очень интенсивно, и правительство Калужской области участвует в этом обсуждении.
"Мы очень рассчитываем на то, что как только это превратится уже в готовый рабочий проект, приступим к реализации совместной вместе с Москвой и с федеральным правительством… О сроках сейчас говорить рано. Это на самом деле очень масштабный проект, основательный, фундаментальный", - подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Калужская областьМоскваКалугаКалужская областьСергей СобянинВладислав ШапшаПМЭФ
 
 
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