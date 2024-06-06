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МЧС ухудшило прогноз погоды в Москве - РИА Новости, 06.06.2024
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13:49 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/mchs-1950991175.html
МЧС ухудшило прогноз погоды в Москве
МЧС ухудшило прогноз погоды в Москве - РИА Новости, 06.06.2024
МЧС ухудшило прогноз погоды в Москве
Спасатели обновили предупреждение о непогоде в Москве, в четверг ожидаются ливень, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду и град, сообщили в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:49
2024-06-06T13:49
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спасатели обновили предупреждение о непогоде в Москве, в четверг ожидаются ливень, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду и град, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13.00 часов и до конца суток 06 июня местами в Москве ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду, в отдельных районах град", - говорится в сообщении. Ранее главк говорил о кратковременном дожде, ливне, грозе, при грозе порывах ветра 15-17 метров в секунду.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Экология в России
МЧС ухудшило прогноз погоды в Москве

МЧС: в четверг в Москве ожидаются дождь, гроза и град

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дождь в Москве
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спасатели обновили предупреждение о непогоде в Москве, в четверг ожидаются ливень, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду и град, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13.00 часов и до конца суток 06 июня местами в Москве ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду, в отдельных районах град", - говорится в сообщении.
Ранее главк говорил о кратковременном дожде, ливне, грозе, при грозе порывах ветра 15-17 метров в секунду.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрЭкология в России
 
 
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