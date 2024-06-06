https://ria.ru/20240606/master-plany-1951112124.html

ВЭБ.РФ поддержит реализацию мастер-планов городов Арктики

ВЭБ.РФ поддержит реализацию мастер-планов городов Арктики - РИА Новости, 06.06.2024

ВЭБ.РФ поддержит реализацию мастер-планов городов Арктики

ВЭБ.РФ будет всеми доступными средствами поддерживать реализацию мастер-планов городов Арктической зоны, которые меняют и бизнес-стратегию развития регионов в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:04

2024-06-06T18:04

2024-06-06T18:04

пмэф-2024

технологии

россия

дальний восток

арктика

максим орешкин

алексей чекунков

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВЭБ.РФ будет всеми доступными средствами поддерживать реализацию мастер-планов городов Арктической зоны, которые меняют и бизнес-стратегию развития регионов в целом, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов на сессии "Развиваем Арктику" в рамках ПМЭФ-2024. "В соответствии с поручением президента Российской Федерации разрабатываются мастер-планы территории в Арктической зоне. Уже мы видели, как это происходит на примере Дальнего Востока. Насколько большой интерес к этой работе. Мастер-планы меняют не просто территориальное пространство города, а обеспечивают бизнес-стратегию развития макрорегиона", - привели в ВЭБ.РФ слова Довлатова. Как опорная организация развития ВЭБ заинтересован и в поддержке разработке мастер-планов, и в реализации проектов, которые предусмотрены мастер-планами. Эта работа ведется в партнерстве с ведущими коммерческими банками, добавил Довлатов. "Речь идет о триллионах рублей. ВЭБ.РФ будет поддерживать реализацию этих проектов всеми возможными инструментами, которые есть в нашем арсенале. Это и Фабрика проектного финансирования, льготное финансирование по линии Арктического региона, и экспортная поддержка через инструменты институтов, которые входят в группу ВЭБ", - подчеркнул Довлатов. Роль эффективного взаимодействия бизнеса, власти и организаций развития в реализации мастер-планов отметил принявший участие в дискуссии заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. "Во многом успех населенных пунктов во многом состоит из того, сможет ли город предложить тот проект вместе с бизнесом и своими гражданами, который привлечет кредитование, чтобы в город пришли дополнительные деньги. Дальше эта экономическая махина города начинает работать и раскручиваться. Без понимания, что за бизнес-проекты будут реализовываться, движения вперед не будет. Оно само не произойдет. Нужно понимать, на что делает акцент город, какие у него конкурентные преимущества, какие есть возможности, и стараться предложить предпринимателям этими возможностями пользоваться. И тогда за этим подтянутся банки, а если они приходят — это дополнительное финансирование, повышение благосостояние и бизнеса, и населения в этом городе", - сказал Орешкин. Как отметил, в свою очередь, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, принятие и реализация арктических мастер-планов начнутся в ближайшие месяцы. "Президент на площадке Восточного экономического форума поручил разработать мастер-планы Дальнего Востока, они уже реализуются. В ближайшие месяцы будут аналогичным образом приняты и начата реализация арктических мастер-планов", - сказал Чекунков.

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https://realty.ria.ru/20231103/ipoteka-1907098294.html

https://realty.ria.ru/20240205/master-plany-1925428507.html

россия

дальний восток

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, дальний восток, арктика, максим орешкин, алексей чекунков, вэб.рф (вэб)