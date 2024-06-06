https://ria.ru/20240606/manul-1950978697.html
Манул Тимофей похудел к лету
Манул Тимофей похудел к лету - РИА Новости, 06.06.2024
Манул Тимофей похудел к лету
Манул Тимофей похудел к лету, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:16
2024-06-06T13:16
2024-06-06T13:37
хорошие новости
общество
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950980622_0:502:987:1057_1920x0_80_0_0_40349b26a4e96039bb7eef592ebab946.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Манул Тимофей похудел к лету, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка."Символ Московского зоопарка, манул Тимофей успешно завершил процесс "разжировки" и похудел к лету. Сейчас палласов кот весит 3,75 килограмма, что почти вдвое меньше его зимнего веса", — уточнили в зоосаде.В пресс-службе рассказали, что в середине июня прошлого года у Тимофея был минимальный вес за тот период — 3,9 килограмма. К 19 декабря его вес стал 6,7 килограмма, после чего началось снижение."Особенности таких резких скачков в весе объясняются ареалом этого хищника. Дело в том, что в дикой природе он привык жить в довольно суровом степном климате. Его пышный мех позволяет ему выживать при морозе в минус 50. При этом у манула короткие лапы, которые не позволяют ему передвигаться по глубокому снегу и, соответственно, эффективно охотиться. Да и его потенциальная добыча в суровые морозы выходить на улицу не спешит. Поэтому к зиме манулы делают большие запасы жира", — пояснили в столичном зоосаде.Там уточнили, что манул не голодает всю зиму, в этот сезон его питание гораздо скуднее, чем в летний. Во время жизни в зоопарках особенность "зажировки" и "разжировки" у манулов сохраняется, хотя им не приходится самим добывать себе пищу."Сотрудники зоопарка поддерживают эти процессы искусственно. С конца лета манула Тимофея начинают кормить больше, чем в летний сезон, его постоянно взвешивают. В стандартном рационе хищника — перепелки и крысы. К декабрю вес манула становится максимальным и составляет примерно семь килограммов. К зиме у Тимоши рыжеют бока и пятки, также он начинает активнее гулять по вольеру", — рассказали в пресс-службе.В первые два месяца зимы вес манула, как и аппетит, стоит на месте. Примерно в феврале Тимофей начинает потихоньку худеть. В этот период зоологи также чуть сокращают его рацион, устраивая раз в неделю разгрузочный день, добавили в зоопарке.
https://ria.ru/20240604/detenysh-1950401487.html
https://ria.ru/20240604/lemur-1950374155.html
https://ria.ru/20240602/slony-1950008281.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950980622_0:454:987:1194_1920x0_80_0_0_365dfbda34b6121005bbd7472e90747d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Манул Тимофей похудел к лету
Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил "разжировку" и похудел к лету
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Манул Тимофей похудел к лету, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.
"Символ Московского зоопарка, манул Тимофей успешно завершил процесс "разжировки" и похудел к лету. Сейчас палласов кот весит 3,75 килограмма, что почти вдвое меньше его зимнего веса", — уточнили в зоосаде.
В пресс-службе рассказали, что в середине июня прошлого года у Тимофея был минимальный вес за тот период — 3,9 килограмма. К 19 декабря его вес стал 6,7 килограмма, после чего началось снижение.
"Особенности таких резких скачков в весе объясняются ареалом этого хищника. Дело в том, что в дикой природе он привык жить в довольно суровом степном климате. Его пышный мех позволяет ему выживать при морозе в минус 50. При этом у манула короткие лапы, которые не позволяют ему передвигаться по глубокому снегу и, соответственно, эффективно охотиться. Да и его потенциальная добыча в суровые морозы выходить на улицу не спешит. Поэтому к зиме манулы делают большие запасы жира", — пояснили в столичном зоосаде.
Там уточнили, что манул не голодает всю зиму, в этот сезон его питание гораздо скуднее, чем в летний. Во время жизни в зоопарках особенность "зажировки" и "разжировки" у манулов сохраняется, хотя им не приходится самим добывать себе пищу.
«
"Сотрудники зоопарка поддерживают эти процессы искусственно. С конца лета манула Тимофея начинают кормить больше, чем в летний сезон, его постоянно взвешивают. В стандартном рационе хищника — перепелки и крысы. К декабрю вес манула становится максимальным и составляет примерно семь килограммов. К зиме у Тимоши рыжеют бока и пятки, также он начинает активнее гулять по вольеру", — рассказали в пресс-службе.
В первые два месяца зимы вес манула, как и аппетит, стоит на месте. Примерно в феврале Тимофей начинает потихоньку худеть. В этот период зоологи также чуть сокращают его рацион, устраивая раз в неделю разгрузочный день, добавили в зоопарке.