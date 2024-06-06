https://ria.ru/20240606/manturov-1950969064.html

Путин подписал перечень поручений по ОПК

Путин подписал перечень поручений по ОПК - РИА Новости, 06.06.2024

Путин подписал перечень поручений по ОПК

Перечень поручений по первоочередным задачам ОПК РФ, объемам производства и рентабельности уже готов и утвержден президентом, сообщил журналистам на... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:59

2024-06-06T12:59

2024-06-06T13:04

пмэф-2024

экономика

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денис мантуров

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Перечень поручений по первоочередным задачам ОПК РФ, объемам производства и рентабельности уже готов и утвержден президентом, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Перечень поручений уже президентом подписан", - ответил Мантуров на вопрос о проекте. Президент России Владимир Путин ранее поручил к 5 июня завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности, а также попросил поработать над окончательной редакцией проекта поручений по вопросам туризма. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/manturov-1950960376.html

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экономика, россия, денис мантуров, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)