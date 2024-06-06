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Путин подписал перечень поручений по ОПК - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:59 06.06.2024 (обновлено: 13:04 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/manturov-1950969064.html
Путин подписал перечень поручений по ОПК
Путин подписал перечень поручений по ОПК - РИА Новости, 06.06.2024
Путин подписал перечень поручений по ОПК
Перечень поручений по первоочередным задачам ОПК РФ, объемам производства и рентабельности уже готов и утвержден президентом, сообщил журналистам на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:59
2024-06-06T13:04
пмэф-2024
экономика
россия
денис мантуров
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Перечень поручений по первоочередным задачам ОПК РФ, объемам производства и рентабельности уже готов и утвержден президентом, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Перечень поручений уже президентом подписан", - ответил Мантуров на вопрос о проекте. Президент России Владимир Путин ранее поручил к 5 июня завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности, а также попросил поработать над окончательной редакцией проекта поручений по вопросам туризма. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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экономика, россия, денис мантуров, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин подписал перечень поручений по ОПК

Мантуров: перечень поручений по первоочередным задачам ОПК утвержден президентом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Перечень поручений по первоочередным задачам ОПК РФ, объемам производства и рентабельности уже готов и утвержден президентом, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Перечень поручений уже президентом подписан", - ответил Мантуров на вопрос о проекте.
Президент России Владимир Путин ранее поручил к 5 июня завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности, а также попросил поработать над окончательной редакцией проекта поручений по вопросам туризма.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Мантуров заявил о росте спроса на российское оружие в мире благодаря СВО
12:39
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияДенис МантуровВладимир ПутинОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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