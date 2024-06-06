https://ria.ru/20240606/manturov-1950969064.html
Путин подписал перечень поручений по ОПК
Путин подписал перечень поручений по ОПК - РИА Новости, 06.06.2024
Путин подписал перечень поручений по ОПК
Перечень поручений по первоочередным задачам ОПК РФ, объемам производства и рентабельности уже готов и утвержден президентом, сообщил журналистам на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:59
2024-06-06T12:59
2024-06-06T13:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Перечень поручений по первоочередным задачам ОПК РФ, объемам производства и рентабельности уже готов и утвержден президентом, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Перечень поручений уже президентом подписан", - ответил Мантуров на вопрос о проекте. Президент России Владимир Путин ранее поручил к 5 июня завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности, а также попросил поработать над окончательной редакцией проекта поручений по вопросам туризма. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/manturov-1950960376.html
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экономика, россия, денис мантуров, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин подписал перечень поручений по ОПК
Мантуров: перечень поручений по первоочередным задачам ОПК утвержден президентом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Перечень поручений по первоочередным задачам ОПК РФ, объемам производства и рентабельности уже готов и утвержден президентом, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Перечень поручений уже президентом подписан", - ответил Мантуров на вопрос о проекте.
Президент России Владимир Путин ранее поручил к 5 июня завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности, а также попросил поработать над окончательной редакцией проекта поручений по вопросам туризма.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.