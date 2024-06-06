https://ria.ru/20240606/makron-1951167850.html

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000, заявил Макрон

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000, заявил Макрон - РИА Новости, 07.06.2024

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000, заявил Макрон

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5, заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-06T21:28

2024-06-06T21:28

2024-06-07T06:23

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5, заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV."Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче самолетов Mirage 2000-5", — сказал он.Глава Франции отметил, что программа подготовки украинских пилотов будет организована "до конца года".Первоначально на сайте телеканала говорилось, что речь идет о передаче пяти новых истребителей, однако в отредактированной версии публикации отмечается, что Макрон не уточнил количество этих самолетов.Отвечая на вопрос относительно возможности ударов по территории России с помощью французского оружия, Макрон заявил, что оно не будет использоваться для атак на мирных жителей.Президент также отметил, что программу подготовки украинских пилотов организуют до конца года. Речь идет об обучении 4,5 тысячи человек. При этом Макрон заявил, что подобные действия Парижа не могут считаться "фактором эскалации". Отвечая на вопрос относительно возможности ударов по территории России с помощью французского оружия, он заявил, что вооружение не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей.Агрессивная риторика ЗападаВ последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Позднее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина позволить Киеву использовать немецкое вооружение для ударов по позициям на российской территории близ Харьковской области. При этом он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта.Второго июня Франция разрешила Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadows / SCALP для нанесения ударов по российским регионам.Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "безо всяких ограничений".Владимир Путин подчеркивал, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Украине наносить удары по целям на территории России.

https://ria.ru/20240605/putin-1950812624.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950820043.html

https://ria.ru/20240606/zasedanie-1950848283.html

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в мире, франция, украина, париж, эммануэль макрон