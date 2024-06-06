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Украинские войска атаковали Макеевку с помощью беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Макеевку с помощью беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 06.06.2024
Украинские войска атаковали Макеевку с помощью беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Макеевку в ДНР с помощью дрона-"камикадзе", сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:34
2024-06-06T22:34
2024-06-06T22:34
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали Макеевку в ДНР с помощью дрона-"камикадзе", сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.00 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 18.55 по 22.05 выпустили по Петровскому району Донецка семь "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, два из них - кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
https://ria.ru/20240606/vsu-1951153985.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска атаковали Макеевку с помощью беспилотника-камикадзе
ВСУ атаковали Макеевку с помощью беспилотника-камикадзе