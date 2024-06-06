https://ria.ru/20240606/makeevka-1951177623.html

Украинские войска атаковали Макеевку с помощью беспилотника-камикадзе

Украинские войска атаковали Макеевку с помощью беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 06.06.2024

Украинские войска атаковали Макеевку с помощью беспилотника-камикадзе

Украинские войска атаковали Макеевку в ДНР с помощью дрона-"камикадзе", сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:34

2024-06-06T22:34

2024-06-06T22:34

специальная военная операция на украине

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макеевка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали Макеевку в ДНР с помощью дрона-"камикадзе", сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.00 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 18.55 по 22.05 выпустили по Петровскому району Донецка семь "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, два из них - кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.

https://ria.ru/20240606/vsu-1951153985.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины