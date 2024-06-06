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В Ла-Манше перевернулась лодка с 80 нелегалами - РИА Новости, 06.06.2024
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15:47 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/lodka-1951043044.html
В Ла-Манше перевернулась лодка с 80 нелегалами
В Ла-Манше перевернулась лодка с 80 нелегалами - РИА Новости, 06.06.2024
В Ла-Манше перевернулась лодка с 80 нелегалами
Лодка, на которой более 80 нелегальных мигрантов пытались добраться до британского побережья, перевернулась в проливе Ла-Манш, идёт крупная спасательная... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:47
2024-06-06T15:47
в мире
ла-манш
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Лодка, на которой более 80 нелегальных мигрантов пытались добраться до британского побережья, перевернулась в проливе Ла-Манш, идёт крупная спасательная операция, сообщила в четверг газета Telegraph. "Крупная спасательная операция началась в Ла-Манше, после того как шестимесячный младенец и ещё более 80 мигрантов упали в воду, когда их шлюпка перевернулась", - говорится в статье. Лодка с десятками мигрантов, среди которых было трое детей, попала в затруднительное положение, после того как её мотор отказал на середине пролива, пишет Telegraph. Судно начало поворачивать обратно, однако затем перевернулось, из-за чего все 84 человека оказались в воде, сообщает газета. На месте происшествия были задействованы британские и французские спасатели, сведений о погибших пока нет, сказано в материале. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20240606/polsha-1950988424.html
https://ria.ru/20231129/britain-1912769291.html
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в мире, ла-манш, великобритания
В мире, Ла-Манш, Великобритания
В Ла-Манше перевернулась лодка с 80 нелегалами

В Ла-Манше перевернулась лодка с 80 нелегалами, идет спасательная операция

© Flickr / vincent desjardinsВид на пролив Ла-Манш
Вид на пролив Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Flickr / vincent desjardins
Вид на пролив Ла-Манш. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Лодка, на которой более 80 нелегальных мигрантов пытались добраться до британского побережья, перевернулась в проливе Ла-Манш, идёт крупная спасательная операция, сообщила в четверг газета Telegraph.
«
"Крупная спасательная операция началась в Ла-Манше, после того как шестимесячный младенец и ещё более 80 мигрантов упали в воду, когда их шлюпка перевернулась", - говорится в статье.
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Лодка с десятками мигрантов, среди которых было трое детей, попала в затруднительное положение, после того как её мотор отказал на середине пролива, пишет Telegraph. Судно начало поворачивать обратно, однако затем перевернулось, из-за чего все 84 человека оказались в воде, сообщает газета.
На месте происшествия были задействованы британские и французские спасатели, сведений о погибших пока нет, сказано в материале.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
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