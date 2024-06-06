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Губернатор: рост числа туристов на Курилах сдерживает недостаток гостиниц - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:03 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/limarenko-1950971541.html
Губернатор: рост числа туристов на Курилах сдерживает недостаток гостиниц
Губернатор: рост числа туристов на Курилах сдерживает недостаток гостиниц - РИА Новости, 06.06.2024
Губернатор: рост числа туристов на Курилах сдерживает недостаток гостиниц
Спрос на отдых на Курилах, несмотря на активизацию ввода туристических объектов, превышает предложение, отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:03
2024-06-06T13:03
пмэф-2024
коммерческая недвижимость
итуруп
сахалинская область
курильские острова
валерий лимаренко
туризм
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Спрос на отдых на Курилах, несмотря на активизацию ввода туристических объектов, превышает предложение, отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко РИА Новости на ПМЭФ. "Поток туристов на Курильские острова растет ежегодно. Причем это направление интересует не только жителей материка, но и сахалинцев. В сезон номерной фонд заполняется практически на 100%. Именно отсутствие свободных номеров сдерживает рост туристического потока", - рассказал глава региона. Однако, по его словам, ситуация начала выправляться с введением на Курилах в 2022 году уникального преференциального режима. По решению президента России для инвесторов на 20 лет обнулили ставки ключевых налогов. В результате острова стали очень привлекательными для крупного бизнеса, в том числе и туристического. "Еще недавно число мест в гостиницах на Курилах не превышало 250, но ситуация меняется на глазах. Недавно на острове Итуруп заработал гостиничный комплекс на 54 номера. На Кунашире гостей начал принимать комфортный глэмпинг из 22 домиков. Ведется строительство гостиницы на 120 мест на острове Парамушир. В дальнейшем с реализацией новых проектов общий номерной фонд увеличится на 1500 номеров", - рассказал Лимаренко. Губернатор добавил, что власти области решают задачу и по увеличению количества авиарейсов на Итуруп в туристический сезон, одновременно развивая морские маршруты. У жителей и гостей региона должен быть выбор видов транспорта для путешествий на Курилы. "Конечно, развивать туризм на Курилах необходимо. Впечатления от их посещения каждый гость бережно хранит в душе. Но важно помнить, что экосистема островов очень уязвима, и мы обязаны сохранить баланс между желанием заработать на туристах и интересами будущих поколений", - подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/khaynan-1950888953.html
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коммерческая недвижимость, итуруп, сахалинская область, курильские острова, валерий лимаренко, туризм, новости - туризм
ПМЭФ-2024, Коммерческая недвижимость, Итуруп, Сахалинская область, Курильские острова, Валерий Лимаренко, Туризм, Новости - Туризм

Губернатор: рост числа туристов на Курилах сдерживает недостаток гостиниц

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Спрос на отдых на Курилах, несмотря на активизацию ввода туристических объектов, превышает предложение, отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко РИА Новости на ПМЭФ.
"Поток туристов на Курильские острова растет ежегодно. Причем это направление интересует не только жителей материка, но и сахалинцев. В сезон номерной фонд заполняется практически на 100%. Именно отсутствие свободных номеров сдерживает рост туристического потока", - рассказал глава региона.
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Однако, по его словам, ситуация начала выправляться с введением на Курилах в 2022 году уникального преференциального режима. По решению президента России для инвесторов на 20 лет обнулили ставки ключевых налогов. В результате острова стали очень привлекательными для крупного бизнеса, в том числе и туристического.
"Еще недавно число мест в гостиницах на Курилах не превышало 250, но ситуация меняется на глазах. Недавно на острове Итуруп заработал гостиничный комплекс на 54 номера. На Кунашире гостей начал принимать комфортный глэмпинг из 22 домиков. Ведется строительство гостиницы на 120 мест на острове Парамушир. В дальнейшем с реализацией новых проектов общий номерной фонд увеличится на 1500 номеров", - рассказал Лимаренко.
Губернатор добавил, что власти области решают задачу и по увеличению количества авиарейсов на Итуруп в туристический сезон, одновременно развивая морские маршруты. У жителей и гостей региона должен быть выбор видов транспорта для путешествий на Курилы.
"Конечно, развивать туризм на Курилах необходимо. Впечатления от их посещения каждый гость бережно хранит в душе. Но важно помнить, что экосистема островов очень уязвима, и мы обязаны сохранить баланс между желанием заработать на туристах и интересами будущих поколений", - подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024Коммерческая недвижимостьИтурупСахалинская областьКурильские островаВалерий ЛимаренкоТуризмНовости - Туризм
 
 
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