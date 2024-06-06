https://ria.ru/20240606/latviya-1950978108.html
Президент Латвии выступил против запрета дебатов на русском языке
Президент Латвии выступил против запрета дебатов на русском языке - РИА Новости, 06.06.2024
Президент Латвии выступил против запрета дебатов на русском языке
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил против поправок к закону о предвыборной агитации, нацеленных на запрет дебатов на русском языке и заявил, что вернет... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:14
2024-06-06T13:14
2024-06-06T13:14
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил против поправок к закону о предвыборной агитации, нацеленных на запрет дебатов на русском языке и заявил, что вернет законопроект на доработку, если парламент его примет. Ранее Центр государственного языка при минюсте Латвии выступил против плана телеканала LTV провести предвыборные дебаты Европарламента на русском языке, заявив, что это не соответствует конституции страны. Телеканал их в результате отменил. В сейм Латвии были внесены поправки о приравнивании предвыборных дебатов к агитации, чтобы дебаты на русском стали невозможны, так как агитация на русском запрещена. "Очень надеюсь, что сейм обсудит и не примет эти предложения в такой редакции. Если они попадут на стол президента в этом варианте в окончательном чтении, я все-таки не вижу возможности их обнародовать. Тогда я попрошу сейм снова заняться этим вопросом", - сказал Ринкевичс в эфире Латвийского радио. По его словам, приравнивать дебаты к агитации нельзя, тем более в то время, когда предвыборная кампания активно идет и близится к завершению. "Журналисты не агитируют за кого-то, а задают вопросы и сообщают новости. Агитацию можно отделить от дебатов", - отметил Ринкевичс. Сейм Латвии в 2022 году принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии только один государственный язык – латышский, русский имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20240423/latviya-1941795083.html
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в мире, латвия, эдгарс ринкевичс, ltv, европарламент
В мире, Латвия, Эдгарс Ринкевичс, LTV, Европарламент
Президент Латвии выступил против запрета дебатов на русском языке
Президент Латвии вернет законопроект о запрете дебатов на русском на доработку
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил против поправок к закону о предвыборной агитации, нацеленных на запрет дебатов на русском языке и заявил, что вернет законопроект на доработку, если парламент его примет.
Ранее Центр государственного языка при минюсте Латвии выступил против плана телеканала LTV провести предвыборные дебаты Европарламента на русском языке, заявив, что это не соответствует конституции страны. Телеканал их в результате отменил. В сейм Латвии были внесены поправки о приравнивании предвыборных дебатов к агитации, чтобы дебаты на русском стали невозможны, так как агитация на русском запрещена.
"Очень надеюсь, что сейм обсудит и не примет эти предложения в такой редакции. Если они попадут на стол президента в этом варианте в окончательном чтении, я все-таки не вижу возможности их обнародовать. Тогда я попрошу сейм снова заняться этим вопросом", - сказал Ринкевичс в эфире Латвийского радио.
По его словам, приравнивать дебаты к агитации нельзя, тем более в то время, когда предвыборная кампания активно идет и близится к завершению.
"Журналисты не агитируют за кого-то, а задают вопросы и сообщают новости. Агитацию можно отделить от дебатов", - отметил Ринкевичс.
Сейм Латвии в 2022 году принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии только один государственный язык – латышский, русский имеет статус иностранного.