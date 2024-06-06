https://ria.ru/20240606/kurs-valyut-1951136836.html

Курс доллара на Московской бирже вырос до 88,84 рубля

Курс доллара на Московской бирже вырос до 88,84 рубля - РИА Новости, 06.06.2024

Курс доллара на Московской бирже вырос до 88,84 рубля

Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 88,84 рубля, 12,23 рубля и 96,78... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:13

2024-06-06T19:13

2024-06-06T19:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 88,84 рубля, 12,23 рубля и 96,78 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 7 копеек - до 88,84 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,23 рубля, евро – на 27 копеек, до 96,78 рубля.

https://ria.ru/20240605/rublya-1950759004.html

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экономика, московская биржа