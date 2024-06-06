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Курс доллара на Московской бирже вырос до 88,84 рубля - РИА Новости, 06.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:13 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kurs-valyut-1951136836.html
Курс доллара на Московской бирже вырос до 88,84 рубля
Курс доллара на Московской бирже вырос до 88,84 рубля - РИА Новости, 06.06.2024
Курс доллара на Московской бирже вырос до 88,84 рубля
Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 88,84 рубля, 12,23 рубля и 96,78... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:13
2024-06-06T19:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 88,84 рубля, 12,23 рубля и 96,78 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 7 копеек - до 88,84 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,23 рубля, евро – на 27 копеек, до 96,78 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже вырос до 88,84 рубля

Курс доллара на Мосбирже вырос до 88,84 рубля, евро — до 96,78, юаня — до 12,23

© AP Photo / Pavel GolovkinПункт обмена валют
Пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Пункт обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 88,84 рубля, 12,23 рубля и 96,78 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 7 копеек - до 88,84 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,23 рубля, евро – на 27 копеек, до 96,78 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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