https://ria.ru/20240606/kurs-1951059718.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 06.06.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 0,07 копейки, до 12,2251 рубля, курс доллара вырос на 1,68 копейки, до 88,7604... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:16

2024-06-06T16:16

2024-06-06T16:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 0,07 копейки, до 12,2251 рубля, курс доллара вырос на 1,68 копейки, до 88,7604 рубля, евро увеличился на 12,55 копейки, до 96,5698 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20240605/rublya-1950759004.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа