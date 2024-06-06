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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 06.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:16 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kurs-1951059718.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 06.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 0,07 копейки, до 12,2251 рубля, курс доллара вырос на 1,68 копейки, до 88,7604... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:16
2024-06-06T16:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 0,07 копейки, до 12,2251 рубля, курс доллара вырос на 1,68 копейки, до 88,7604 рубля, евро увеличился на 12,55 копейки, до 96,5698 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Официальный курс юаня на пятницу — 12,22 рубля, доллара — 88,76, евро — 96,56

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭлектронное табло у пункта обмена валют в Москве
Электронное табло у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Электронное табло у пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 0,07 копейки, до 12,2251 рубля, курс доллара вырос на 1,68 копейки, до 88,7604 рубля, евро увеличился на 12,55 копейки, до 96,5698 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Курс рубля стабилизируется после двух сессий уверенного роста
5 июня, 17:47
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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