https://ria.ru/20240606/kuba-1951155260.html

Российские корабли прибудут на Кубу 12 июня

Российские корабли прибудут на Кубу 12 июня - РИА Новости, 06.06.2024

Российские корабли прибудут на Кубу 12 июня

Отряд из четырех кораблей российского Военно-морского флота прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня, сообщило Министерство иностранных дел Кубы. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:16

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МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Отряд из четырех кораблей российского Военно-морского флота прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня, сообщило Министерство иностранных дел Кубы. "В период с 12 по 17 июня 2024 года порт Гавана с официальным визитом посетит отряд Военно-морского флота Российской Федерации в составе четырех кораблей: фрегат "Горшков", АПЛ "Казань", нефтяной танкер "Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер", — говорится в коммюнике на сайте ведомства. В Гаване отметили, что прибытие российских судов отвечает дружественным отношениям между Кубой и Россией, а также строго соответствует международным правилам. Там подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.В МИД добавили, что российские моряки выполнят программу мероприятий, которая включает визиты вежливости к командующему Военном-морским флотом и губернатору Гаваны. Кроме того, они посетят места, представляющие исторический и культурный интерес.

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