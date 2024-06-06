https://ria.ru/20240606/krokus-1950853242.html

На территории "Крокуса" не ведутся никакие работы, сообщила Crocus Group

На территории "Крокуса" не ведутся никакие работы, сообщила Crocus Group - РИА Новости, 06.06.2024

На территории "Крокуса" не ведутся никакие работы, сообщила Crocus Group

Никакие работы на территории "Крокус Сити Холла" спустя больше двух месяцев после теракта не ведутся, рассказали РИА Новости в пресс-службе Crocus Group. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T02:09

2024-06-06T02:09

2024-06-06T02:09

теракт в "крокус сити холле"

араз агаларов

происшествия

эмин агаларов

владимир путин

крокус

crocus group

крокус сити холл

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Никакие работы на территории "Крокус Сити Холла" спустя больше двух месяцев после теракта не ведутся, рассказали РИА Новости в пресс-службе Crocus Group. После теракта президент Agalarov Development Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, заявлял, что окончательного решения по восстановлению "Крокус сити холла" нет, владельцы будут ориентироваться на мнение президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья и общественности. Он уточнял, что выступает "за созидание, за восстановление" зала. По мнению Агаларова, в случае восстановления площадки "в рамках зала или же на месте зала" обязательно должен быть создан мемориал. Территория возле входа в концертный зал имени Муслима Магомаева, как передает корреспондент РИА Новости, до сих пор оцеплена лентой. Рабочих и техники не наблюдается. Обгоревшие фасады здания не тронуты, выбитые стекла не заменены. Двери главного входа остаются открытыми, а в фойе разбросаны столы. Также на территории "Крокуса", на месте стихийного мемориала, до сих пор стоят траурные венки в память о погибших в трагедии и их фотографии. "На данный момент никакие работы на территории "Крокус Сити Холла" не проводятся", - сказал представитель Crocus Group. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в " Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус Сити Холл" в результате пожара полностью сгорел.

https://ria.ru/20240605/krokus-1950766964.html

https://ria.ru/20240604/deti-1950319304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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араз агаларов, происшествия, эмин агаларов, владимир путин, крокус, crocus group, крокус сити холл