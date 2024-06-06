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На территории "Крокуса" не ведутся никакие работы, сообщила Crocus Group - РИА Новости, 06.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:09 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/krokus-1950853242.html
На территории "Крокуса" не ведутся никакие работы, сообщила Crocus Group
На территории "Крокуса" не ведутся никакие работы, сообщила Crocus Group - РИА Новости, 06.06.2024
На территории "Крокуса" не ведутся никакие работы, сообщила Crocus Group
Никакие работы на территории "Крокус Сити Холла" спустя больше двух месяцев после теракта не ведутся, рассказали РИА Новости в пресс-службе Crocus Group. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:09
2024-06-06T02:09
теракт в "крокус сити холле"
араз агаларов
происшествия
эмин агаларов
владимир путин
крокус
crocus group
крокус сити холл
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Никакие работы на территории "Крокус Сити Холла" спустя больше двух месяцев после теракта не ведутся, рассказали РИА Новости в пресс-службе Crocus Group. После теракта президент Agalarov Development Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, заявлял, что окончательного решения по восстановлению "Крокус сити холла" нет, владельцы будут ориентироваться на мнение президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья и общественности. Он уточнял, что выступает "за созидание, за восстановление" зала. По мнению Агаларова, в случае восстановления площадки "в рамках зала или же на месте зала" обязательно должен быть создан мемориал. Территория возле входа в концертный зал имени Муслима Магомаева, как передает корреспондент РИА Новости, до сих пор оцеплена лентой. Рабочих и техники не наблюдается. Обгоревшие фасады здания не тронуты, выбитые стекла не заменены. Двери главного входа остаются открытыми, а в фойе разбросаны столы. Также на территории "Крокуса", на месте стихийного мемориала, до сих пор стоят траурные венки в память о погибших в трагедии и их фотографии. "На данный момент никакие работы на территории "Крокус Сити Холла" не проводятся", - сказал представитель Crocus Group. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в " Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус Сити Холл" в результате пожара полностью сгорел.
https://ria.ru/20240605/krokus-1950766964.html
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араз агаларов, происшествия, эмин агаларов, владимир путин, крокус, crocus group, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Араз Агаларов, Происшествия, Эмин Агаларов, Владимир Путин, Крокус, Crocus Group, Крокус Сити Холл
На территории "Крокуса" не ведутся никакие работы, сообщила Crocus Group

Crocus Group: никакие работы в "Крокусе" сейчас не ведутся

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта
Здание концертного зала Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Никакие работы на территории "Крокус Сити Холла" спустя больше двух месяцев после теракта не ведутся, рассказали РИА Новости в пресс-службе Crocus Group.
После теракта президент Agalarov Development Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, заявлял, что окончательного решения по восстановлению "Крокус сити холла" нет, владельцы будут ориентироваться на мнение президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья и общественности. Он уточнял, что выступает "за созидание, за восстановление" зала. По мнению Агаларова, в случае восстановления площадки "в рамках зала или же на месте зала" обязательно должен быть создан мемориал.
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в Крокус Сити Холле Якубджон Юсуфзода - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Территория возле входа в концертный зал имени Муслима Магомаева, как передает корреспондент РИА Новости, до сих пор оцеплена лентой. Рабочих и техники не наблюдается. Обгоревшие фасады здания не тронуты, выбитые стекла не заменены. Двери главного входа остаются открытыми, а в фойе разбросаны столы.
Также на территории "Крокуса", на месте стихийного мемориала, до сих пор стоят траурные венки в память о погибших в трагедии и их фотографии.
"На данный момент никакие работы на территории "Крокус Сити Холла" не проводятся", - сказал представитель Crocus Group.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в " Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус Сити Холл" в результате пожара полностью сгорел.
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