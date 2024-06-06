https://ria.ru/20240606/kriterii-1950987979.html

Застройщик привел топ-3 критерия для инвесторов при выборе офисов

Застройщик привел топ-3 критерия для инвесторов при выборе офисов - РИА Новости, 06.06.2024

Застройщик привел топ-3 критерия для инвесторов при выборе офисов

По данным исследования консалтинговой компании в области коммерческой недвижимости CORE XP, в Московском регионе в 2023 году объем сделок купли-продажи на рынке РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:33

2024-06-06T14:33

2024-06-06T14:33

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

гк "пионер"

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По данным исследования консалтинговой компании в области коммерческой недвижимости CORE XP, в Московском регионе в 2023 году объем сделок купли-продажи на рынке офисов вырос более чем в два раза, достигнув рекордного с 2008 года значения в 479 тысяч квадратных метров. Увеличение спроса связано с ростом востребованности офисов как одного из инструментов защиты капитала и появлением на рынке качественного доступного предложения.При этом драйвером продаж стало новое предложение - 69% розничных сделок в период 2020 – 2023 годов пришлось на объекты с датой ввода в 2022 – 2027 годах.Одновременно отмечается тренд на децентрализацию бизнес-центров: география новых офисных площадей, реализующихся в розницу, соответствует развитию новых деловых кластеров в зоне ТТК-МКАД (Большое Сити, Белорусско-Савеловское направление, Нагатино/ЗИЛ).Эксперты компании "Пионер-М", застройщика бизнес-центра класса Rublevo Buisness Park (Деловой центр "РУБЛЕВО БИЗНЕС ПАРК") приводят топ-3 критерия для выбора офиса для инвестиций в 2024 году:Рост доходов за время стройкиДоходность от вложений в офисы можно повысить, инвестировав в объекты на стадии стройки. С момента начала строительства до ввода в эксплуатацию стоимость офисов в бизнес-центрах может возрасти на 40-70% в зависимости от их качественных характеристик. Только за первые 4 месяца 2024 года цена на офисы площадью 50 квадратных метров в Rublevo Buisness Park выросла на 30% при том, что общая готовность бизнес-центра составляла 50%, а ввод запланирован на III квартал 2025 года, что говорит о высоком потенциале дальнейшего роста цен.Класс и доступные ценыПривлекательными с точки зрения качественных характеристик всегда считались бизнес-центры класса А, которые обладают развитой и разнообразной инфраструктурой, стильной архитектурой, дизайнерскими общественными пространствами, высококачественным техническим оснащением наряду с хорошей транспортной доступностью.Вместе с тем стоимость офисных объектов в пределах МКАД более чем на 45% превышает стоимость офисов за МКАД. По своим качественным характеристикам проекты в периферии и ближайшем Подмосковье ничем не уступают бизнес-центрам, расположенным в ЦАО, а по транспортной доступности даже превосходят их. Поэтому тем, кто выбирает для инвестиций высококлассные объекты, но по более приемлемой цене, стоит присмотреться к бизнес-центрам за МКАД.Локация и транспортная доступностьТранспортная доступность – одно из ключевых условий ликвидности бизнес-центров. При том, что маркером успеха считаются районы в ЦАО и соседствующих округах, с точки зрения транспортной доступности более комфортными являются районы в периферии города и ближайшем Подмосковье. В таком случае дорога до офиса и обратно у будущих арендаторов будет против основных транспортных потоков, что позволит сэкономить им время.Наиболее перспективными направлениями являются те, где располагаются крупные инфраструктурные объекты и региональные политические центры. Например, в северо-западном направлении находится аэропорт "Шереметьево", и дорога до него на авто от Rublevo Buisness Park может занять не более получаса. Вблизи также расположены правительство Московской области, элитные населенные пункты и места для отдыха.Это лишь некоторые критерии, на которые стоит ориентироваться при выборе подходящих объектов для инвестирования. Обращать внимание также нужно на собственную инфраструктуру бизнес-центров, экологическую составляющую, что обеспечит арендаторам максимальный комфорт, а инвесторам – стабильный пассивный доход.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО "ПИОНЕР-М"Реклама, ООО "Пионер-М", erid: F7NfYUJCUneLs28fvYek

https://realty.ria.ru/20240606/park-1950881359.html

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московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), гк "пионер"