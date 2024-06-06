https://ria.ru/20240606/kredity-1951020182.html

Греф заявил, что не видит роста закредитованности россиян

Греф заявил, что не видит роста закредитованности россиян - РИА Новости, 06.06.2024

Греф заявил, что не видит роста закредитованности россиян

Россияне действительно стали брать больше кредитов, однако их зарплаты растут, поэтому с точки зрения их способности расплатиться по этим ссудам... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:59

2024-06-06T14:59

2024-06-06T14:59

пмэф-2024

экономика

герман греф

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россияне действительно стали брать больше кредитов, однако их зарплаты растут, поэтому с точки зрения их способности расплатиться по этим ссудам закредитованность не растет, при этом кредитного пузыря на рынке не наблюдается, считает глава Сбербанка Герман Греф. Он сказал об этом в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ."Что такое уровень закредитованности? Если у тебя растет заработная плата, то ты можешь больше привлечь средств. Если говорить в терминах общей суммы, люди привлекают больше денег. Если говорить в терминах способности людей расплатиться по этим кредитам, то закредитованность не растет", - сказал он. Глава Сбербанка добавил, что сейчас на российском рынке кредитного пузыря нет. "Не видим", - ответил Греф на соответствующий вопрос. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950898858.html

https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950905032.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, герман греф, сбербанк россии