Греф заявил, что не видит роста закредитованности россиян
Греф: россияне стали брать больше кредитов, но кредитного пузыря на рынке нет
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россияне действительно стали брать больше кредитов, однако их зарплаты растут, поэтому с точки зрения их способности расплатиться по этим ссудам закредитованность не растет, при этом кредитного пузыря на рынке не наблюдается, считает глава Сбербанка Герман Греф. Он сказал об этом в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
"Что такое уровень закредитованности? Если у тебя растет заработная плата, то ты можешь больше привлечь средств. Если говорить в терминах общей суммы, люди привлекают больше денег. Если говорить в терминах способности людей расплатиться по этим кредитам, то закредитованность не растет", - сказал он.
Глава Сбербанка добавил, что сейчас на российском рынке кредитного пузыря нет. "Не видим", - ответил Греф на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.