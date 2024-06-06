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Греф заявил, что не видит роста закредитованности россиян - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:59 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kredity-1951020182.html
Греф заявил, что не видит роста закредитованности россиян
Греф заявил, что не видит роста закредитованности россиян - РИА Новости, 06.06.2024
Греф заявил, что не видит роста закредитованности россиян
Россияне действительно стали брать больше кредитов, однако их зарплаты растут, поэтому с точки зрения их способности расплатиться по этим ссудам... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:59
2024-06-06T14:59
пмэф-2024
экономика
герман греф
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россияне действительно стали брать больше кредитов, однако их зарплаты растут, поэтому с точки зрения их способности расплатиться по этим ссудам закредитованность не растет, при этом кредитного пузыря на рынке не наблюдается, считает глава Сбербанка Герман Греф. Он сказал об этом в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ."Что такое уровень закредитованности? Если у тебя растет заработная плата, то ты можешь больше привлечь средств. Если говорить в терминах общей суммы, люди привлекают больше денег. Если говорить в терминах способности людей расплатиться по этим кредитам, то закредитованность не растет", - сказал он. Глава Сбербанка добавил, что сейчас на российском рынке кредитного пузыря нет. "Не видим", - ответил Греф на соответствующий вопрос. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950898858.html
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экономика, герман греф, сбербанк россии
ПМЭФ-2024, Экономика, Герман Греф, Сбербанк России
Греф заявил, что не видит роста закредитованности россиян

Греф: россияне стали брать больше кредитов, но кредитного пузыря на рынке нет

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россияне действительно стали брать больше кредитов, однако их зарплаты растут, поэтому с точки зрения их способности расплатиться по этим ссудам закредитованность не растет, при этом кредитного пузыря на рынке не наблюдается, считает глава Сбербанка Герман Греф. Он сказал об этом в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
"Что такое уровень закредитованности? Если у тебя растет заработная плата, то ты можешь больше привлечь средств. Если говорить в терминах общей суммы, люди привлекают больше денег. Если говорить в терминах способности людей расплатиться по этим кредитам, то закредитованность не растет", - сказал он.
Эльвира Набиуллина
Ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные кредиты, заявила глава ЦБ
10:04
Глава Сбербанка добавил, что сейчас на российском рынке кредитного пузыря нет. "Не видим", - ответил Греф на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Набиуллина рассказала, почему люди берут кредиты
10:22
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаГерман ГрефСбербанк России
 
 
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