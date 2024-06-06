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Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь КПП на границе с Россией

Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь КПП на границе с Россией - РИА Новости, 06.06.2024

Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь КПП на границе с Россией

Эстония с 1 июля ограничит время работы пункта пропуска "Койдула" на российской границе и будет закрывать его на ночь, сообщает телерадиовещательная компания... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:19

2024-06-06T14:19

2024-06-06T14:29

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Эстония с 1 июля ограничит время работы пункта пропуска "Койдула" на российской границе и будет закрывать его на ночь, сообщает телерадиовещательная компания ERR. "Пограничный пункт на российско-эстонской границе "Койдула" начнут закрывать в ночное время с 1 июля. Погранпереход будет работать с 05.30 до 21.30 (совпадает с москвским - ред.)", - говорится в сообщении. Ближайшим крупным населенным пунктом в окрестностях названного пункта пропуска является российский город Печоры Псковской области. Ранее министр финансов Эстонии Март Вырклаэв сообщал, что погранпункт "Койдула" предложили закрывать по ночам после того, как такое решение было принято в отношении КПП "Нарва-1", расположенного между эстонской Нарвой и российским Ивангородом.

https://ria.ru/20240517/estoniya-1946619721.html

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в мире, эстония, россия, печора, евросоюз, псковская область