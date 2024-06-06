Рейтинг@Mail.ru
Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь КПП на границе с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 06.06.2024 (обновлено: 14:29 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kpp-1951003145.html
Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь КПП на границе с Россией
Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь КПП на границе с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь КПП на границе с Россией
Эстония с 1 июля ограничит время работы пункта пропуска "Койдула" на российской границе и будет закрывать его на ночь, сообщает телерадиовещательная компания... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:19
2024-06-06T14:29
в мире
эстония
россия
печора
евросоюз
псковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871151672_0:368:2730:1904_1920x0_80_0_0_9076bb2d61a7b7abe009455ec8d17303.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Эстония с 1 июля ограничит время работы пункта пропуска "Койдула" на российской границе и будет закрывать его на ночь, сообщает телерадиовещательная компания ERR. "Пограничный пункт на российско-эстонской границе "Койдула" начнут закрывать в ночное время с 1 июля. Погранпереход будет работать с 05.30 до 21.30 (совпадает с москвским - ред.)", - говорится в сообщении. Ближайшим крупным населенным пунктом в окрестностях названного пункта пропуска является российский город Печоры Псковской области. Ранее министр финансов Эстонии Март Вырклаэв сообщал, что погранпункт "Койдула" предложили закрывать по ночам после того, как такое решение было принято в отношении КПП "Нарва-1", расположенного между эстонской Нарвой и российским Ивангородом.
https://ria.ru/20240517/estoniya-1946619721.html
эстония
россия
печора
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871151672_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ffe5ae6af5e722be6623279f0e9d1048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, печора, евросоюз, псковская область
В мире, Эстония, Россия, Печора, Евросоюз, Псковская область
Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь КПП на границе с Россией

ERR: Эстония с 1 июля ограничит время работы КПП "Койдула" на границе с Россией

CC BY-SA 4.0 / Grigorius m / Площадка для ожидания на границе с Россией КойдулаПлощадка для ожидания на границе с Россией Койдула
Площадка для ожидания на границе с Россией Койдула - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Grigorius m / Площадка для ожидания на границе с Россией Койдула
Площадка для ожидания на границе с Россией Койдула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Эстония с 1 июля ограничит время работы пункта пропуска "Койдула" на российской границе и будет закрывать его на ночь, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
«
"Пограничный пункт на российско-эстонской границе "Койдула" начнут закрывать в ночное время с 1 июля. Погранпереход будет работать с 05.30 до 21.30 (совпадает с москвским - ред.)", - говорится в сообщении.
Ближайшим крупным населенным пунктом в окрестностях названного пункта пропуска является российский город Печоры Псковской области. Ранее министр финансов Эстонии Март Вырклаэв сообщал, что погранпункт "Койдула" предложили закрывать по ночам после того, как такое решение было принято в отношении КПП "Нарва-1", расположенного между эстонской Нарвой и российским Ивангородом.

"Койдула" является одним из двух погранпунктов, через которые осуществляется торговля между Россией и ЕС. При этом, по данным ERR, многие люди с двойным гражданством ежедневно ездят на работу из России в Эстонию через этот пункт. Тем не менее, глава эстонского минфина Вырклаэв заявил, что власти не видят причин держать этот пограничный пункт открытым ночью. С 1 мая власти Эстонии перевели работу пункта пропуска "Нарва-1" на сокращенный режим. Теперь уже более месяца он открыт ежедневно с 7.00 до 23.00, а не круглосуточно.

Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Эстония застроит участки, которыми ранее планировала обменяться с Россией
17 мая, 11:43
 
В миреЭстонияРоссияПечораЕвросоюзПсковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала