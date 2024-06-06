Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь КПП на границе с Россией
ERR: Эстония с 1 июля ограничит время работы КПП "Койдула" на границе с Россией
CC BY-SA 4.0 / Grigorius m / Площадка для ожидания на границе с Россией КойдулаПлощадка для ожидания на границе с Россией Койдула
Площадка для ожидания на границе с Россией Койдула. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Эстония с 1 июля ограничит время работы пункта пропуска "Койдула" на российской границе и будет закрывать его на ночь, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
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"Пограничный пункт на российско-эстонской границе "Койдула" начнут закрывать в ночное время с 1 июля. Погранпереход будет работать с 05.30 до 21.30 (совпадает с москвским - ред.)", - говорится в сообщении.
Ближайшим крупным населенным пунктом в окрестностях названного пункта пропуска является российский город Печоры Псковской области. Ранее министр финансов Эстонии Март Вырклаэв сообщал, что погранпункт "Койдула" предложили закрывать по ночам после того, как такое решение было принято в отношении КПП "Нарва-1", расположенного между эстонской Нарвой и российским Ивангородом.
"Койдула" является одним из двух погранпунктов, через которые осуществляется торговля между Россией и ЕС. При этом, по данным ERR, многие люди с двойным гражданством ежедневно ездят на работу из России в Эстонию через этот пункт. Тем не менее, глава эстонского минфина Вырклаэв заявил, что власти не видят причин держать этот пограничный пункт открытым ночью. С 1 мая власти Эстонии перевели работу пункта пропуска "Нарва-1" на сокращенный режим. Теперь уже более месяца он открыт ежедневно с 7.00 до 23.00, а не круглосуточно.