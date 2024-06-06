https://ria.ru/20240606/kotyakov-1950914867.html

Минтруд прорабатывает межотраслевые показатели по нацпроектам

Минтруд прорабатывает межотраслевые показатели по нацпроектам - РИА Новости, 06.06.2024

Минтруд прорабатывает межотраслевые показатели по нацпроектам

Минтруд прорабатывает межотраслевые показатели, которые будут выстраивать зависимость новых национальных проектов друг от друга, сообщил министр труда и... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:53

2024-06-06T10:53

2024-06-06T12:36

пмэф-2024

россия

антон котяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минтруд прорабатывает межотраслевые показатели, которые будут выстраивать зависимость новых национальных проектов друг от друга, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "У нас по нескольким национальным проектам… мы сейчас с коллегами продумываем межотраслевые показатели, которые как раз выстраивают четкую зависимость одного национального проекта от другого", - сказал Котяков во время конференции "Квалификация будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений" на ПМЭФ Он подчеркнул, что между собой взаимодействуют результаты работы системы образования и прогноз рынка труда работодателя, а также производительность труда. Кроме того, синхронизируются и показатели развития отраслей. Министр обратил внимание на то, что блок программы "Профессионалитет" и высшего образования именно с точки зрения образовательного процесса найдут свое отражение в нацпроекте "Молодежь и дети". А нацпроект "Кадры" будет реализовывать кадровый запрос для формирования контрольных цифр приема в учебные заведения. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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