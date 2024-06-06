https://ria.ru/20240606/kosuli-1950856832.html

СМИ: конференция по Украине угрожает жизни десятков детенышей косули

СМИ: конференция по Украине угрожает жизни десятков детенышей косули - РИА Новости, 06.06.2024

СМИ: конференция по Украине угрожает жизни десятков детенышей косули

Конференция по Украине, которая пройдет в швейцарском курортном местечке Бюргеншток недалеко от города Люцерн, может поставить под угрозу жизнь десятков... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:28

2024-06-06T03:28

2024-06-06T05:15

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владимир хохлов

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Конференция по Украине, которая пройдет в швейцарском курортном местечке Бюргеншток недалеко от города Люцерн, может поставить под угрозу жизнь десятков детенышей косули в окрестностях, пишет газета Blick.Как поясняет издание, чтобы обеспечить безопасность участников конференции, власти объявили вокруг места ее проведения бесполетную зону. Запрет касается и дронов, с помощью которых отслеживают детёнышей косули, прячущихся на фермерских полях и таким образом подвергающихся опасности со стороны комбайнов.Чтобы спасти детенышей косули, местное охотничье общество осматривает с помощью дронов с тепловизорами поля, на которых в ближайшее время будет производиться уборка, и эвакуирует детенышей в безопасное место, а затем, когда по полю пройдет комбайн, возвращает их обратно."Таким образом, в нашем регионе нам за год удается спасти от 80 до 90 детенышей косули", — сообщил руководитель Охотничьего общества Люцерна Фабиан Штадельманн. По данным газеты, депутат парламента от Швейцарской народной партии Франц Грютер намерен подать запрос правительству, чтобы узнать, нельзя ли в случае бесполетной зоны сделать исключение для охотничьих дронов. Пока Ассоциации по спасению детенышей косули удалось добиться, чтобы радиус бесполетной зоны для дронов, отслеживающих этих животных, был сокращен с 46 до 27 километров вокруг Бюргенштока, уточняет издание.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html

https://ria.ru/20240410/ukraina-1939160313.html

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в мире, россия, швейцария, украина, владимир хохлов