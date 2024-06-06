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Костин заявил, что с удовольствием будет платить больший налог - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:36 06.06.2024 (обновлено: 18:05 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kostin-1951096097.html
Костин заявил, что с удовольствием будет платить больший налог
Костин заявил, что с удовольствием будет платить больший налог - РИА Новости, 06.06.2024
Костин заявил, что с удовольствием будет платить больший налог
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что с удовольствием будет платить больший налог. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:36
2024-06-06T18:05
пмэф-2024
экономика
андрей костин (банкир)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что с удовольствием будет платить больший налог."С удовольствием буду платить больший налог, потому что у нас все-таки низкие налоги", — сказал он в кулуарах ПМЭФ. Финансист подчеркнул, что очень спокойно относится к этой мере. По его словам, прогрессивная шкала налогов когда-нибудь обязательно должна была быть внедрена.Костин отметил, что для наличия хорошей культуры, здравоохранения, бесплатного образования, крепкой армии и флота, а также уменьшения коммерции в детском спорте, о чем говорил президент, необходимо собирать налоги. Но их размер не должен демотивировать бизнес и людей к получению большего и лучшего результата"Пока вот на этом уровне, на мой взгляд, это не демотивирует", — отметил он.Глава ВТБ также выразил мнение, что "все переживут" введение новых правил, а "богатые не должны плакать, как в мексиканском сериале".Правительство в понедельник внесло в Госдуму предложения по совершенствованию налоговой системы. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до пяти миллионов, 18% — на доход до 20 миллионов, 20% — на доход до 50 миллионов в год, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240529/nalogi-1949095459.html
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экономика, андрей костин (банкир), госдума рф
ПМЭФ-2024, Экономика, Андрей Костин (банкир), Госдума РФ
Костин заявил, что с удовольствием будет платить больший налог

Глава ВТБ Костин заявил на ПМЭФ, что с удовольствием будет платить больший налог

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент — председатель правления ВТБ Андрей Костин
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что с удовольствием будет платить больший налог.
«
"С удовольствием буду платить больший налог, потому что у нас все-таки низкие налоги", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.
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Финансист подчеркнул, что очень спокойно относится к этой мере. По его словам, прогрессивная шкала налогов когда-нибудь обязательно должна была быть внедрена.
Костин отметил, что для наличия хорошей культуры, здравоохранения, бесплатного образования, крепкой армии и флота, а также уменьшения коммерции в детском спорте, о чем говорил президент, необходимо собирать налоги. Но их размер не должен демотивировать бизнес и людей к получению большего и лучшего результата
«
"Пока вот на этом уровне, на мой взгляд, это не демотивирует", — отметил он.
Глава ВТБ также выразил мнение, что "все переживут" введение новых правил, а "богатые не должны плакать, как в мексиканском сериале".
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Правительство в понедельник внесло в Госдуму предложения по совершенствованию налоговой системы.
В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до пяти миллионов, 18% — на доход до 20 миллионов, 20% — на доход до 50 миллионов в год, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Прогрессивная шкала налогообложения
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Инфографика
Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаАндрей Костин (банкир)Госдума РФ
 
 
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