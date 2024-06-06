https://ria.ru/20240606/kobyakov-1950857540.html

Советник Путина Кобяков назвал значение ПМЭФ непреложным

Советник Путина Кобяков назвал значение ПМЭФ непреложным - РИА Новости, 06.06.2024

Советник Путина Кобяков назвал значение ПМЭФ непреложным

Петербургский международный экономический форум за годы его проведения стал полноценным институтом национального развития России, его значение уже непреложно,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:46

2024-06-06T03:46

2024-06-06T10:31

пмэф-2024

экономика

антон кобяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум за годы его проведения стал полноценным институтом национального развития России, его значение уже непреложно, считает советник президента РФ Антон Кобяков. "Петербургский экономический форум за годы его проведения полноценно можно считать институтом национального развития. Считаю, что значение Петербургского форума как института национального развития Российской Федерации уже непреложно и только лишь развивается", - заявил Кобяков РИА Новости. Советник президента отметил, что об этом говорят и цифры: число участников только первого дня форума в этом году оказалось аналогично количеству посетивших все четыре дня ПМЭФ-2019. 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/gorod-1950441327.html

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экономика, антон кобяков