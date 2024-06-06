https://ria.ru/20240606/kobyakov-1950854068.html

Первый день ПМЭФ-24 собрал столько участников, сколько весь форум 2019 года

Первый день ПМЭФ-24 собрал столько участников, сколько весь форум 2019 года - РИА Новости, 06.06.2024

Первый день ПМЭФ-24 собрал столько участников, сколько весь форум 2019 года

Число участников только первого дня Петербургского международного экономического форума в этом году оказалось аналогично количеству посетивших все четыре дня... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T02:36

2024-06-06T02:36

2024-06-06T02:43

пмэф-2024

экономика

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антон кобяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Число участников только первого дня Петербургского международного экономического форума в этом году оказалось аналогично количеству посетивших все четыре дня ПМЭФ-2019, сообщил РИА Новости советник президента России Антон Кобяков. "За первый день Петербургского форума в 2024 году мы имеем аналогичные цифры, как за все время проведения Петербургского форума - за четыре дня - в 2019 году. По числу участников: в один день как по итогу всего форума 2019 года", - рассказал Кобяков. 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/kobyakov-1950723996.html

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экономика, россия, антон кобяков