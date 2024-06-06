Рейтинг@Mail.ru
Первый день ПМЭФ-24 собрал столько участников, сколько весь форум 2019 года - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
02:36 06.06.2024 (обновлено: 02:43 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kobyakov-1950854068.html
Первый день ПМЭФ-24 собрал столько участников, сколько весь форум 2019 года
Первый день ПМЭФ-24 собрал столько участников, сколько весь форум 2019 года - РИА Новости, 06.06.2024
Первый день ПМЭФ-24 собрал столько участников, сколько весь форум 2019 года
Число участников только первого дня Петербургского международного экономического форума в этом году оказалось аналогично количеству посетивших все четыре дня... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:36
2024-06-06T02:43
пмэф-2024
экономика
россия
антон кобяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945869543_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_78166a1f8f1883d4979d14126252fe25.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Число участников только первого дня Петербургского международного экономического форума в этом году оказалось аналогично количеству посетивших все четыре дня ПМЭФ-2019, сообщил РИА Новости советник президента России Антон Кобяков. "За первый день Петербургского форума в 2024 году мы имеем аналогичные цифры, как за все время проведения Петербургского форума - за четыре дня - в 2019 году. По числу участников: в один день как по итогу всего форума 2019 года", - рассказал Кобяков. 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/kobyakov-1950723996.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945869543_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_51f39951de157bac971d68bdc9d15e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон кобяков
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Кобяков
Первый день ПМЭФ-24 собрал столько участников, сколько весь форум 2019 года

Кобяков: первый день ПМЭФ-24 собрал столько участников, сколько форум 2019 года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ Антон Кобяков
Советник Президента РФ Антон Кобяков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Советник Президента РФ Антон Кобяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Число участников только первого дня Петербургского международного экономического форума в этом году оказалось аналогично количеству посетивших все четыре дня ПМЭФ-2019, сообщил РИА Новости советник президента России Антон Кобяков.
"За первый день Петербургского форума в 2024 году мы имеем аналогичные цифры, как за все время проведения Петербургского форума - за четыре дня - в 2019 году. По числу участников: в один день как по итогу всего форума 2019 года", - рассказал Кобяков.
Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков выпускает новость на сайт ria.ru на стенде МИА Россия сегодня на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram
Вчера, 16:27
27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияАнтон Кобяков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала