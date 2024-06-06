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"Зонтичные" поручительства помогут малому легпрому привлечь 10 млрд рублей - РИА Новости, 06.06.2024
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11:00 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kmsp-1950850253.html
"Зонтичные" поручительства помогут малому легпрому привлечь 10 млрд рублей
"Зонтичные" поручительства помогут малому легпрому привлечь 10 млрд рублей - РИА Новости, 06.06.2024
"Зонтичные" поручительства помогут малому легпрому привлечь 10 млрд рублей
Малый и средний бизнес из сферы легпрома сможет привлечь суммарно до 10 миллиардов рублей кредитов под специальные "зонтичные" поручительства, лимит на них уже... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:00
2024-06-06T11:00
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александр исаевич
корпорация мсп
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес из сферы легпрома сможет привлечь суммарно до 10 миллиардов рублей кредитов под специальные "зонтичные" поручительства, лимит на них уже выделен Корпорацией МСП, сообщил на ПМЭФ-2024 генеральный директор корпорации Александр Исаевич."Малые и средние предприятия легкой промышленности — один из драйверов импортозамещения. Они в числе первых отреагировали на уход западных производителей с нашего рынка. Чтобы поддержать эти предприятия и придать импульс их развитию, Корпорация МСП выделила для них специальный лимит "зонтичных поручительств, который предусматривает 50-процентное обеспечение и уровень потерь 6%. С помощью этого механизма производители текстильных изделий и одежды, а также МСП в области дизайна смогут привлекать до 50 миллионов рублей с возможностью отсрочки уплаты основного долга по кредиту не менее чем на три месяца с даты выдачи денежных средств", — привели в КМСП слова Исаевича.Для получения специальных "зонтичных" поручительств малый и средний бизнес должен относиться к одной или нескольким профильным отраслям (видам деятельности). Это классы 13 "Производство текстильных изделий" и 14 "Производство одежды" раздела С "Обрабатывающие производства" ОКВЭД, а также группы 74.10 "Деятельность специализированная в области дизайна" раздела М "Деятельность профессиональная, научная и техническая"."По последним данным, у нас в сфере производства одежды зарегистрировано около 34 тысяч представителей МСП. При этом каждый четвертый предприниматель в этой сфере был зарегистрирован в 2023-2024 годах. Интерес к ней возрос с уходом иностранных производителей, на рынок вышли новые отечественные бренды. Наши "зонтичные" поручительства помогают МСП в этой сфере получить доступ к цивилизованному банковскому кредитованию", — добавил Исаевич.Он напомнил, что благодаря "зонтичным" поручительствам МСП уже привлекли более 60 тысяч кредитов на общую сумму почти 700 миллиардов рублей. При этом каждый третий бизнес не смог бы получить взаимное финансирование без использования этого инструмента господдержки.
https://ria.ru/20240306/lizing-1931441327.html
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твой бизнес – новости, александр исаевич, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Александр Исаевич, Корпорация МСП

"Зонтичные" поручительства помогут малому легпрому привлечь 10 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес из сферы легпрома сможет привлечь суммарно до 10 миллиардов рублей кредитов под специальные "зонтичные" поручительства, лимит на них уже выделен Корпорацией МСП, сообщил на ПМЭФ-2024 генеральный директор корпорации Александр Исаевич.
«
"Малые и средние предприятия легкой промышленности — один из драйверов импортозамещения. Они в числе первых отреагировали на уход западных производителей с нашего рынка. Чтобы поддержать эти предприятия и придать импульс их развитию, Корпорация МСП выделила для них специальный лимит "зонтичных поручительств, который предусматривает 50-процентное обеспечение и уровень потерь 6%. С помощью этого механизма производители текстильных изделий и одежды, а также МСП в области дизайна смогут привлекать до 50 миллионов рублей с возможностью отсрочки уплаты основного долга по кредиту не менее чем на три месяца с даты выдачи денежных средств", — привели в КМСП слова Исаевича.
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Для получения специальных "зонтичных" поручительств малый и средний бизнес должен относиться к одной или нескольким профильным отраслям (видам деятельности). Это классы 13 "Производство текстильных изделий" и 14 "Производство одежды" раздела С "Обрабатывающие производства" ОКВЭД, а также группы 74.10 "Деятельность специализированная в области дизайна" раздела М "Деятельность профессиональная, научная и техническая".
"По последним данным, у нас в сфере производства одежды зарегистрировано около 34 тысяч представителей МСП. При этом каждый четвертый предприниматель в этой сфере был зарегистрирован в 2023-2024 годах. Интерес к ней возрос с уходом иностранных производителей, на рынок вышли новые отечественные бренды. Наши "зонтичные" поручительства помогают МСП в этой сфере получить доступ к цивилизованному банковскому кредитованию", — добавил Исаевич.
Он напомнил, что благодаря "зонтичным" поручительствам МСП уже привлекли более 60 тысяч кредитов на общую сумму почти 700 миллиардов рублей. При этом каждый третий бизнес не смог бы получить взаимное финансирование без использования этого инструмента господдержки.
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